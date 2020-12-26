新冠肺炎｜鯉魚門鯉生樓強制檢測　有居民交樽兩日未有結果再去驗

新冠肺炎仍肆虐本港，截至今日（26日）凌晨零時，本港新增59宗新型冠狀病毒確診個案，其中53宗屬本地感染，26宗源頭不明。鯉魚門邨鯉生樓今日再新增一宗確診個案，累計6宗個案，涉及4個單位，單位分佈在不同樓層、座向。 大廈的電梯大堂已經貼出告示，指接獲民政事務署的通知，設於油塘社區會堂的社區檢測中心亦會為鯉魚門部分居民提供免費檢測服務，但多個居民向記者表示，日前所遞交的口水樣本，現時仍然未有檢測結果，但將會於明日再次遞交新樣本。

鯉生樓的電梯大堂已經貼出告示，指接獲民政事務署的通知，設於油塘社區會堂的檢測中心可讓居民免費接受病毒檢測服務。（梁煥敏攝）

鯉魚門邨鯉生樓今日（26日）再新增一宗確診個案，累計6宗個案，涉及4個單位，單位分佈在不同樓層、坐向。其中一個單位為一家三口，與歌舞群組有關。衛生署要求全棟大廈的居民於12月27日至31日強制檢測，如居民曾於12月22日至26日期間曾進行病毒檢測，即可豁免強制檢測。

《香港01》記者今日（26日）到鯉生樓了解情況，大廈的電梯大堂已經貼出告示，指接獲民政事務署的通知，設於油塘社區會堂的社區檢測中心亦會為鯉魚門部居民提供免費檢測服務，由下星期日（27日）檢測中心的開放時間為每天上午8時至下午1時30分，及下午2時30分至晚上8時。不少居民返回大廈是均向保安員了解情況，顯得擔心。

本周二（22日）屋邨管理處吩咐職員，早晚分兩次派出共1000個樣本瓶，當中包括於同一大廈工作的保安員在內，現時於鯉生樓工作的保安員同樣不能離開同座大廈，等候結果，並於本周四（24日），曾有政府部門到鯉生樓收集檢測樣本，多個居民向記者表示，日前所遞交的口水樣本，現時仍然未有檢測結果。

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居民黃先生表示，前兩日有政府部門到屋邨派樣本瓶做檢測，報告仍然未出，剛剛從太太口中得知明日再次做檢測，會即時到現場檢驗，一切只能夠遵守安排，「我哋最合作，你叫我日日驗都冇所謂㗎，當然係要知結果，無事咪安心囉！做好自己，要到你病都冇辦法㗎。」仍在等候上一次報告的他，對檢測報告不太擔心。

居民阮先生育有兩子女，二人已留家一個月沒有外出，雖然家居附近出現多個確診個案，但認為始終較公共地方及街外安全，他每日踏滑板車外出為家人添食糧，多數時間留在家中抗疫，「我知附近有人中咗，但係唔驚得幾多，始終屋企係安全啲。」

他説，早前他曾進行社區檢測，以及領取大廈規定的樣本瓶做第二次檢測，社區檢測的樣本早已收到訊息結果，可是，全體居民所做檢測的一次，現時仍然未知道結果為何，但也會遵守規定，明日將會到社區會堂排隊等候再當檢測。

他說，對政府部門由於較為繁忙未趕及通知，會有所理解，但坦言會有點徬徨給擔心，「係陰係陽都好，如果我真係有事，我都即刻去醫，或者搵定地方躲埋呀，拎定啲電，有咩事可以聯絡到都好，而家我都唔知個結果係點，點都會有少少擔心嘅。」

居民張小姐帶兩名子女外出「放風」踩單車，自己已經兩星期未能上班，的確已經影響收入。

居民張小姐帶兩名子女外出「放風」踩單車，「佢哋兩個禮拜冇出街，日日喺屋企發呆睇電視，個人都遲鈍左，冇得唔帶佢哋出去行吓。」現時留在家居亦可能會受到感染，但她認為不能擔心太多，處之泰然。家居成為疫廈之後，自己已經兩星期未能上班，的確已經影響收入，但疫情下人人受到影響，只能夠接受，她認為，一切只能夠做足安全措施，減少外出，不能過於憂慮。

張繼續說，日前已經第一時間交還政府派給他們的「樽仔」，等候檢測報告結果，現時仍未收到訊息，只能相信自己「冇事」，對於明日將會再次做檢測，他說已經得知有關安排，必定會中遵守指示去做。

▼疫情下的平安夜▼