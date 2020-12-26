新冠肺炎｜臨時醫院上月底已平頂　料一月下旬可交醫管局籌備啟用

中央政府稱希望支援香港抗疫，決定在亞洲國際博覽館旁的空地興建一所臨時醫院。行政長官林鄭月娥今天（26日）到訪工地，視察工程進度，指臨時醫院在上月底已平頂，明年一月下旬可交付醫院管理局籌備啟用。 另外，她又到香港國際機場檢視各部門落實執行對抵港人士實施的檢疫措施，指華大基因近日在機場設立了臨時實驗室，為抵港人士進行快速核酸檢測，大大縮減他們等候檢測結果的時間，亦減低長時間等候所帶來的感染風險。

林鄭月娥在食物及衞生局局長陳肇始教授、運輸及房屋局局長陳帆和機場管理局行政總裁林天福陪同下，在轉作對抵港人士進行各項查核和病毒檢測的機場中場客運大樓，聽取衞生署港口衞生科人員介紹現時集中在該處進行的檢疫程序，包括安排抵港人士以拭子採樣進行新冠病毒檢測，和在該處等候，直至核酸檢測結果為陰性才可轉到「指定酒店」。

林鄭月娥得悉檢測承辦商華大基因近日在機場設立了臨時實驗室，為抵港人士進行快速核酸檢測，縮減他們等候檢測結果的時間，亦減低長時間等候所帶來的感染風險。

早前衞生署回覆查詢時稱，檢測時間本來需6至12小時，現時估計可以縮短至少於4小時。

林鄭月娥一行以及發展局局長黃偉綸其後到亞博館旁正在興建中的臨時醫院，視察工程進度。臨時醫院是繼10月初完成並已啟用的亞博館社區治療設施（8至11號展館）後，另一個中央政府支援香港抗疫，並交由廣東省政府和深圳巿政府落實執行的項目。

臨時醫院以組裝合成建築技術興建，政府指建造工程至今順利進行，上月底已平頂，明年一月下旬可交付醫院管理局籌備啟用，臨時醫院可提供超過800張位處負氣壓病房內的病床和相關醫療設施。

林鄭月娥表示，感謝中國建築的工程團隊和數千名員工日以繼夜的辛勤工作，為抗疫作出貢獻，「臨時醫院將大大提升我們應對疫情的能力，醫院工程引入的新技術對我們日後的工作也極有參考價值。」