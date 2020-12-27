聯合醫院爆發｜增至12病人7職員感染　首次檢測陰性後未自我隔離

聯合醫院2D病房出現新冠肺炎爆發，最新染病人數增至19人，是新冠肺炎在香港爆發近一年來，最大規模的院內爆發。 聯合醫院在接近午夜發出新聞稿，指再多1名病人、3名職員初步確診，即現時該院共有12名病人、7名職員感染，當中包括4名護士、1名抽血員、1名病人服務助理及一名外判清潔員工。 在聯合醫院工作的公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，據她了解，現時初步確診的病人及醫護，大多都有參與第一輪檢測，但當時是陰性，其後才轉為陽性。但院方在第一輪檢測後，未有呼籲員工自我隔離，2D病房也如常收症及容許病人出院，她認為現時發現檢測者有先陰後陽的情況，院方應研究「呢個星期隔離、感染控制措施有無問題」。

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聯合醫院發言人稱，共有12名病人確診或初步確診，除了一人情況危殆，其餘情況穩定。而院方已安排195名病房職員及曾到過該病房工作的員工進行檢測，至今共有七名職員檢測結果呈陽性，包括四名護士、一名抽血員、一名病人服務助理及一名外判清潔員工。他們已被轉送至該院隔離病房接受治療，目前情況穩定。其餘職員檢測結果均呈陰性，有關調查工作仍在進行中。感染控制組正就這七名醫護人員接觸過的員工和病人進行接觸追蹤調查。

院方昨天下午表示，在12月22日得悉有人確診後，安排了第一輪檢測，只找到兩名病人、一名醫護確診，而在昨天安排的第二輪檢測才再找到更多人受感染。在聯合醫院工作的公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，據她了解，現時初步確診的病人及醫護，大多都有參與第一輪檢測，但當時是陰性，其後才轉為陽性。

馬仲儀認為聯合醫院應研究「呢個星期隔離、感染控制措施有無問題」。（資料圖片／高仲明攝）

馬仲儀指出，在第一輪檢測中驗到陰性的醫護，都有繼續如常上班，院方「無叫同事留意啲咩」，直到現時才有呼籲驗到陰性的職員都應自我隔離，及為在2D病房工作的員工提供住宿安排。她續指，在第一輪檢測驗到陰性的病人亦有如常出院，「2D病房好似都有繼續收病人」，直到昨天整個病房才正式暫停病人的出入院安排。她認為現時發現檢測者有先陰後陽的情況，院方應研究「呢個星期隔離、感染控制措施有無問題」。

她亦指，會有不同醫護人員到2D病房工作，包括物理治療師、職業治療師，「數目都唔少」，而部分醫護如抽血員亦會到多個病房工作，涉及不同專科，需追蹤的範圍十分廣泛。她坦言有護理員工擔心工作安危，「有啲影響士氣，牽連都好廣泛。」另外，她稱2D病房在事件發生前仍有共用血壓計等醫護儀器的情況。

袁國勇昨天到場視察後指，出現院內群組爆發，是因為有超級傳播者出現。 （廖雁雄攝）

聯合醫院發言人在新聞稿指，醫院已再次為有關病房進行徹底清潔及消毒。為審慎起見，除了早前已暫停恩恤探訪外，會再加強感染控制措施，包括暫停接收新症、暫停病人轉病房或轉院之安排、暫不會安排病房員工到其他病房工作、嚴格執行接觸及飛沫傳播防護措施、為受影響病人和職員在指定時間內重覆檢測、為受影響員工安排院內宿房。

發言人又稱，醫院在聽取專家組意見後，已即時加強相關護理程序的感染控制，提醒醫護人員要留意為病情轉差的病人再安排病毒測試，以及在病房加設附有高效能空氣微粒子過濾器的空氣清新機，亦會詳細審視專家組提出的意見，並提出相應的改善措施。

至於其中一名確診病人曾轉入骨科病房的問題，發言人表示，初步調查顯示，病房職員工作期間均有按照感染控制指引穿戴合適個人防護裝備，未有為病人進行高風險醫療程序，暫時未有職員被列為密切接觸者，有關追蹤調查工作仍在進行中。醫院已為病房內所有病人及職員安排檢測，至今所得結果均呈陰性，檢測仍在進行中。骨科病房已即時暫停接收新症，進行徹底清潔及消毒。