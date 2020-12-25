新冠肺炎｜聯合醫院、伊院有兩護士初確診　醫管局再籲醫護避聚會

第四波新冠肺炎疫情持續，再有醫護人員確診。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（25日）表示，聯合醫院一名外科病房女護士初步確診，另有4名一同進餐的同事被列為密切接觸者。另外，伊利沙伯醫院的一名護士學生亦都初步確診，3名同事及1名於大埔醫院擔任兼職的親戚列為密切接觸者。劉家獻呼籲，醫護人員不要參與大型聚會，工作時亦應避免一同進餐。

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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劉家獻表示，聯合醫院一名外科病房女護士昨日初步確診，已轉入該院的隔離病房，情況穩定，根據資料，其鄰居亦都確診，不過劉未透露其屋苑名稱。他續稱，該名女護士工作時有穿上合適裝備，並無作任何高風險醫療程序，亦無接觸確診者，未有病人列為密切接觸者。不過，他指有4名同事曾一同進餐，被列為密切接觸者，4人都已送往檢疫，其中3人檢測結果為陰性；另一人則仍在聯絡以作測試。

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劉家獻又指，一名在伊利沙伯醫院骨科病房擔任兼職的護士學生，昨日亦初步確診，現已隔離治療。他續稱，該護士最後的上班日為12月22日晚上，至12月23日的清晨，只負責一般護理工作，並有戴上合適的防護裝備，沒有病人列為密切接觸者。他又指，有3名醫護與確診者一同進餐，被列為密切接觸者，需要入住檢疫中心，測試結果均為陰性。他又表示，確診者曾與一名在大埔醫院擔任兼職護理工作的親戚進餐，二人均為護士學生，該名親戚亦屬密切接觸者。他呼籲，醫護人員不要參加大型聚會，工作時亦應避免一同食飯。