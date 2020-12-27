確診行蹤｜文華東方酒店、文記車仔麵上榜　一人曾到柴灣消防局

第4波新冠肺炎疫情持續，周六（26日）公布再新增59宗確診個案。據衛生防護中心公布的資料，再多28間食肆上榜，包括主要經營自助餐的香港文華東方酒店的快船廊，亦有3間大家樂，及3間麥當勞上榜。 一名34歲男子曾到訪柴灣消防局，為無源頭個案。另外，一名已出院的24歲無源頭確診男子，於出現病徵前兩日，曾到訪過6間食肆，遍布荃灣、西貢、深水埗等多區，包括獲米芝蓮推介的文記車仔麵。

新增的28間食肆，包括五星級酒店文華東方酒店的快船廊，提供自助餐及半自助餐。曾到訪的一名46歲男子（個案編號7978）12月16日發病，報稱居於都會海逸酒店。

另外，24歲的確診男子居於將軍澳尚德邨尚仁樓，於12月14日病發，他先後曾到訪米芝蓮推介的深水埗文記車仔麵、觀塘匯八坊大家樂、將軍澳尚德商場薩莉亞意式餐廳、油尖旺涼茶潘芳堂、油尖旺滬上園，及西貢寶盈花園商場的偉業特色粉麵茶餐廳。

最新亦公布有一名34歲男子曾到訪柴灣消防局，居於順利邨利恒樓，於12月19日發病，未知是否消防員。《香港01》正向消防處查詢。另有一名18歲女子的確診人士亦曾到香港城市大學楊仲儀保健中心。

牛池灣市政大廈亦再多3名確診人士到訪，累計共14人曾先後到過該處。

▼近14日確診者住所及行蹤▼