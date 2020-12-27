日本疫情｜首次確認變種新冠病毒在國內傳播　機長感染後傳給家人

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在日本繼續升溫，共同社12月26日報道，一名曾前往英國的男機師感染變種新冠病毒，之後傳染給一名女家人，令東京政府首次確認變種病毒在該國境內傳播。 日本政府已決定進一步封關，自2020年12月28日至2021年1月底，暫停所有來自全球的外國人新入境申請。

不屬機場檢疫對象

共同社報道，曾前往英國的30多歲男機師家住東京都，他不屬於機場檢疫對象，之後在東京都內確診，他一名20多歲的女家人也確診感染變種病毒。

由於該名女家人未曾前往英國，日本厚生勞動省相信她是在日本國內遭男機師傳染，成為日本首宗變種病毒在國內人傳人的個案。兩人正在東京接受治療。

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日本政府之前在12月25日確認，有5名從英國抵達日本的人士確診新冠肺炎，在他們體內檢測到在英國流行的變種病毒株，患者年齡介乎不足10歲至60多歲。這5名患者中，有4人沒有病徵，另1人出現疲倦徵狀。

日本12月26日新增3,881宗確診個案，為連續4天刷新單日紀錄，其中東京新增感染者949人。根據日本放送協會（NHK）的統計，截至12月26日晚上，日本國內（不計算郵輪鑽石公主號）累計有218,434宗確診個案，累計3,234人死亡。