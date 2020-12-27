新冠肺炎｜市建局延長租金寬減至明年3月底　逾九成商舖繼續營業

本港新冠肺炎疫情持續，市區重建局行政總監韋志成今日（27日）於網誌表示，市建局租金寬減措施，再度延長3個月至2021年3月31日，以紓緩商戶所面對的經濟壓力。他指，措施實施後，商戶租金佔營業總額的比例，由三成降低至一成，同時市建局轄下超過九成商舖仍維持營業，認為確實能幫助商戶繼續營運。

市建局決定將租金寬減措施，再次延長多3個月，至2021年3月31日，以紓緩商戶所面對的經濟壓力。（資料圖片／高仲明攝）

措施共照顧約720個租戶

韋志成今日於網誌表示，市建局於今年4月公布一系列紓緩措施，為旗下租出的住宅和商舖租戶，以及與發展商合營商場內的商舖租戶，推行為期6個月的租金寬減，其後並延長3個月，共照顧約720個租戶。惟措施即將於本月底結束，新一波疫情持續，市建局決定將租金寬減措施，再次延長多3個月，至2021年3月31日，以紓緩商戶所面對的經濟壓力。

商戶租金佔營業總額的比例降至一成

韋志成表示，根據初步統計，在今年4月至10月期間，食肆和零售業商戶所受的衝擊較大。倘若沒有租金寬減，將有近四成的商戶，每月需撥出超過三成的營業總額，以支付租金，加上其他經營成本，包括入貨、員工薪酬、水電費等，或會出現入不敷支的情況，甚至陷入經營困難及結業。在租金寬減後，商戶的租金佔營業總額的比例，降低至平均一成。他指，市建局轄下超過九成商舖仍維持營業，認為措施確實能幫助商戶在疫情下的營運。

合營商場的商舖出租率保持九成以上

韋續指，市建局與合作發展商合營商場共約280個商舖租戶，當中小店及與旅遊業務租戶面對較大的困難，因此就個別受影響的租戶，作出不同程度的租金寬減，在今年4月至10月期間，共有超過六成的商戶受惠。至於其餘受疫情打擊較大的行業，除了短期減租措施外，市建局亦與合作發展商，透過簽訂新租約或調整租約條款的方式，直接減租至合約期滿。

韋又指，相較市區一些地舖因難敵疫情而結業，市建局7個合營商場的租務情況則較為穩定。他表示，從統計數據可見，在制定針對性的租金寬減方案後，大部分合營商場的商舖出租率，仍保持在九成以上。

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租戶︰租金寬減措施成為「及時雨」

韋志成說，早前到中環嘉咸街的市建局項目了解情況，其中素食食肆負責人James透露，在政府及不同公私營機構實施居家工作下，上班一族顧客大幅減少，加上政府其他防疫措施的影響，生意額比開業初期下跌約七至八成。他指，希望政府有更清晰的目標和路線圖，以「清零」為目標落實防疫措施。至於市建局推出的租金寬減措施則成為「及時雨」，讓食肆得以繼續經營。

韋志成認為，隨著首批新冠疫苗將於明年初抵港，以及政府將按感染風險，為不同群組陸續接種疫苗，配合明確的「清零」計劃和措施。「我相信，必定能讓香港在2021年迎來百業復甦的曙光。」

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