新冠肺炎｜袁國勇揭3%高危群組深喉唾液樣本屬水喉水　無人類DNA

第4波疫情仍未緩和，政府早前要求高危群組提交深喉唾液樣本檢測，但政府專家顧問之一、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早(27日)透露，有3%的樣本沒有人類基因，即樣本為「水喉水」。 但他認為，相1關比例較少不會太擔心，又認為疫情已大幅回落。不過，他強調市民在冬至及聖誕節聚會，可能令疫情輕微反彈，而抗疫疲勞源於「人性軟弱」。

香港病毒檢測不少都採集深喉唾液樣本，包括高危群組的檢測。袁國勇今早(27日)在無綫電視節目《講清講楚》稱，深喉唾液一定有人類細胞，但過去一年高危群組的深喉唾液檢測樣本中，百分之三的樣本無法檢出人類基因，「即係水喉水」，有關人士未必誠實交回深喉唾液樣本。

袁國勇透露，過去一年有3%的高危群組深喉唾液樣本為「水喉水」。（資料圖片／梁鵬威攝）

他會見記者時稱，的士司機、食肆及老人院員工等高危職業，擔心檢測會影響工作，可能因此作弊，對此可以理解，所以機場都由採集深喉唾液樣本轉為人手採樣，不過由醫護採集樣本要動用大量人力物力，並非每個地方都做到，而且深喉唾液樣本準確度較高。他認為不合作比例較少，「3%仲搞得掂，未必個個傳出去，拎到97%(樣本)疫情應該控制到，唔太擔心。」

聯合醫院2D病房爆發新冠肺炎疫情，醫護都中招。袁國勇呼籲醫護勿過份擔心，相信爆發會受控。（資料圖片／廖雁雄攝）

袁國勇：病人或假陰性 持續有病徵要再做檢測

聯合醫院84歲女病人為超級傳播者，引致院內大爆發，暫錄得12名病人及7名職員染疫，但早於該名84歲女病人入住2D病房前兩日，醫院一名74歲女病人已發病。袁國勇昨日(26日)到場視察，今早估計74歲女病人並非傳播源頭，因為84歲女病人入院時肺部已有病變，之後肺部大面積都有陰影。他補充2D病房大爆發，因為空氣經窗口吹出，之後走至走廊、護士站，令周圍人士都受到感染。

84歲女病人入院接受檢測後呈陰性，但肺炎情況持續都未獲安排第二次檢測，袁國勇認為有走漏，病人首次檢測結果屬「假陰性，病人仍然有病徵就要懷疑並做檢測，因為患者身處的病房並非隔離病房，每小時換氣次數只有6次，有空氣傳播風險，但他不希望怪責醫護人員，「人人都會累，人人都有做錯野嘅時候」，最重要是保持警覺性。他呼籲醫護人員毋須過份擔心，聯合醫院已在空地設立流動檢測站供醫護檢測，相信爆發會逐漸受控，醫院亦正商討恩恤探訪人士要先做病毒檢測。

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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本地疫情連續7日維持雙位數，惟近3日源頭不明個案都超過4成。袁國勇認為疫情由每日過百宗跌至最近約60宗，已算大幅回落，但回落速度緩慢，「過冬、聖誕周圍都係人。」他又指，市民支持抗疫的程度越來越低，相信疫情會有輕微反彈，社會已出現抗疫疲勞，跟不少市民不遵守規定有關，「間中我仲見到有人唔戴口罩，假期人頭湧湧食飯行街。」「市民係咁，回落就自動放鬆，數目高有人死就會檢測，低時又唔檢測，人性軟弱啦，最緊要係疫苗。」至於措施是否已收到最緊，袁國勇稱下一步已經是市民禁足、商店落閘，但難料業界跟市民接受程度有多大。