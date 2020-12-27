新冠肺炎｜西九文化區不少家庭紮營野餐　工作人員提醒2人限聚令

新冠肺炎第四波疫情持續，今日（27日）是聖誕連假的最後一日，不少市民都把握最後機會到戶外「放風」。西九文化區草地於早上已有不少市民野餐，有市民在草地上紮營、曬太陽，亦有小朋友在旁踩單車、玩滑板甚至放風箏；亦有應屆大學畢業生專程到來，借海景拍攝畢業相。 現場不時有工作人員舉起標記提醒市民戴上口罩及與其他人保持社交距離，大部分市民都有嚴格遵守，唯不少人超過2人相聚。雖自稱是同一家人，但按限聚令只有「共住同一戶人」方可獲豁免，有違反2人限聚令之嫌。

12月27日是聖誕連假的最後一日，西九文化區草地一早有市民紮營野餐及曬太陽。 （羅君豪攝）

疫情下畢業生影畢業相 慨嘆今年畢業遺憾多

應屆大學畢業生周同學於今日到西九文化區拍攝畢業相，他慨嘆疫情下畢業都有不少遺憾，「畢業禮喺zoom度，想學校齊人小小影翻張相都影唔到。」由於限聚令關係，拍攝畢業相都有難度，「淨係可以約一兩個朋友影相，要分開幾次約。」最後一年大學的學習，亦完全是在網上上課，周同學慨嘆大學生活就此完結，除了見不到同學外，「想放學去玩下，打下波行下街，都冇咗。」

周同學指剛過去的聖誕節都不能約朋友外出，「今年聖誕都冇得聖誕派對，淨係象徵式食個飯。」對於長時期抗疫，他都指難免會有少少抗疫疲勞，但都會保持出街戴口罩和注意清潔等。

市民外出：抗疫大半年難免感疲勞

李太與李先生早上到西九文化區散步散心，她指抗疫大半年，有抗疫疲勞是人之常情，惟有外出時盡量到戶外地方及適當保持距離。她又指雖然抗疫疲勞，但防疫措施依然要做足，例如戴好口罩、勤洗手保好清潔等；對於近日有疫廈需強制檢測，李太則認為實行上存在不足，她指出即使封樓，但住戶仍可以外出暫住，好她認為應與房屋處合作，「房處有晒住戶名單，電腦系統對比，先確保到住戶真係檢測咗。」

李太又指時常在街上見到老人家防疫意識較差，「口罩就有戴，但戴到落下巴」，但無奈自己普通市民，都無力干預。

反對將「晚餐」與「出去玩掛鈎」 應滿足進食需要

曾先生與太太亦於早上帶同小朋友到西九文化區玩樂，對於歷時大半年的疫情，他說「抗疫疲勞一定有啦，先要嚟依啲地方散下心」，他又認為住在香港，去哪裡都一樣多人，大家有公民意識，人人有公德心戴好口罩已經好好，而且來到西九文化區，較為空曠及空氣亦較流通，都不會太危險。對於禁晚市堂食至最快明年才放寬，曾先生則認為不應將「晚餐」與「出去玩掛鈎」，「晚餐並非多餘活動，起碼畀人滿足正常食嗰餐先。」他認為將整個晚市堂食禁止有點誇張，應在某個時間前，例如晚上9時前，讓有需要人士進食晚餐。

▼疫情下的平安夜▼

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在西九文化區所見，有不少家庭式聚會，出現數名大人及數名小童情況。根據2人限聚令，如果同行者是一同居住，超過限聚人數才獲豁免。