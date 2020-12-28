屯赤隧道｜首天東涌塞爆　議員稱區內道路發展滯後　路幾靚都冇用

屯門赤鱲角隧道昨天（27日）通車，吸引市民試行，路面有塞車。新界西立法會議員麥美娟今天（28日）在港台節目《千禧年代》表示，樂見新基建落成，但擔心東涌該區交通未有配合到。離島（東涌中）區議員李嘉豪表示，昨天有很多車等候進入停車場，以往富東停車場會滿，昨天更誇張到有倒灌情況。

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麥美娟表示，因為很多市民去，昨天有達東路塞車，整個東涌「癱瘓」，有居民在逸東邨去東涌港鐵站，原本15分鐘東巴士車程結果花上一個小時。她建議市民如果要試用可以遲一點試，沒有必要特意到該區一起塞。

屯門公路經皇珠路去隧道有段路是單線行車，急彎時速限制30米。她指，上班繁忙時間或車流量多時可能塞車，她認為政府稱應付得到的估計過分樂觀，因為昨天已經塞車。她認為，達東路、皇珠路和龍富路迴旋處都有需要改善道路設計。她表示，往往基建先落成，雖然設計很好，但區內交通網絡經常滯後，配合不到，「所以一通車就算幾靚的路都會在當區造成塞車」。

對於青嶼幹線取消收費，她指市民難以接受巴士不減價，起碼龍運巴士可推出月票。而且有從元朗去機場的巴士行屯門赤鱲角隧道，有市民或不能再於大欖隧道轉車，少了可乘搭的巴士。

她認為屯門、元朗居民經新公路來往東涌上班，可節省時間，有助分流，封橋時也有多個道路使用。

新界西立法會議員麥美娟表示，樂見新基建落成，但擔心東涌該區交通未有配合到。（資料圖片）

離島（東涌中）區議員李嘉豪表示，昨天有很多車等候進入停車場，以往富東停車場會滿，昨天更誇張到有倒灌情況。他指出，道路設計有需要改善，有20條巴士線經過的達東路在10至20年前設計，質疑是否應付得到現時的車流量。

他表示，居民歡迎有多一條公路選擇，讓大嶼山不用成為孤島，但可能擔心吸引更多人到東涌，尤其最近周末有很多人遠足，商場內出現購物人潮，食肆滿座，猶如返回疫症前。

他建議，政府需要做好交通配套，包括道路網和巴士線，以繼續發展該區，否則只會塞車。