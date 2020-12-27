屯赤隧道│區議員憂迴旋處塞車或致意外　影響屯門交通

屯門至赤鱲角北面連接路（即屯赤隧道）今早(27日)通車。多名民主派屯門區議員早上到屯赤隧道進行視察。 屯門區議會交通諮詢委員會主席潘智鍵表示，今早試行時在迴旋處岀現塞車情況，若司機冒險駛出迴旋處，有機會造成交通意外。潘批評，迴旋處設計本身存在缺陷，屯門博愛交匯處、觀塘交通交匯處等都岀現問題，難理解政府為何堅持使用迴旋處設計。

屯門交運會主席潘智鍵（中）表示，今早試行時在迴旋處有輕微塞車情況，若司機冒險駛出迴旋處，或造成交通意外。

屯門交通諮詢委員會副主席王德源表示，屯赤隧道內有不少測速相機，但沒有足夠限速標示。他又指，在屯赤隧道往赤鱲角方向駛岀，直往機場，向左往東涌，惟右線駕駛者有機會因指示不足需緊急切線，容易造成交通意外。對於屯門西繞道情況，王德源稱政府原稱年底會交代，但至今仍未有進展。

屯門區議員（左起）曾錦榮、曾振興、潘智鍵、王德源、黃丹晴今早到屯赤隧道視察。

立會議員獲安排視察 潘智鍵批政府雙重標準

潘智鍵稱，交運會曾要求在屯赤隧道開通前安排委員到場實地視察，惟局方以疫情及工程尚未完成為由拒絕，及後卻安排立法會議員視察，批評做法雙重標準。

他又指，只有運輸處有就屯赤隧道開通後巴士路線安排向交運會報告及諮詢，路政署從未赴區議會匯報屯赤隧道的情況，他們更需在新聞得知屯赤隧道的正式開通日期。他們認為政府的做法是「打壓民選議會」，視民選代表如無物，連交通議題都不讓議員參與。