屯赤隧道│區議員憂迴旋處塞車或致意外　影響屯門交通

政情
撰文：
最後更新日期：

屯門至赤鱲角北面連接路（即屯赤隧道）今早(27日)通車。多名民主派屯門區議員早上到屯赤隧道進行視察。

屯門區議會交通諮詢委員會主席潘智鍵表示，今早試行時在迴旋處岀現塞車情況，若司機冒險駛出迴旋處，有機會造成交通意外。潘批評，迴旋處設計本身存在缺陷，屯門博愛交匯處、觀塘交通交匯處等都岀現問題，難理解政府為何堅持使用迴旋處設計。

屯門交運會主席潘智鍵（中）表示，今早試行時在迴旋處有輕微塞車情況，若司機冒險駛出迴旋處，或造成交通意外。

屯門交通諮詢委員會副主席王德源表示，屯赤隧道內有不少測速相機，但沒有足夠限速標示。他又指，在屯赤隧道往赤鱲角方向駛岀，直往機場，向左往東涌，惟右線駕駛者有機會因指示不足需緊急切線，容易造成交通意外。對於屯門西繞道情況，王德源稱政府原稱年底會交代，但至今仍未有進展。

屯門區議員（左起）曾錦榮、曾振興、潘智鍵、王德源、黃丹晴今早到屯赤隧道視察。

立會議員獲安排視察 潘智鍵批政府雙重標準

潘智鍵稱，交運會曾要求在屯赤隧道開通前安排委員到場實地視察，惟局方以疫情及工程尚未完成為由拒絕，及後卻安排立法會議員視察，批評做法雙重標準。

他又指，只有運輸處有就屯赤隧道開通後巴士路線安排向交運會報告及諮詢，路政署從未赴區議會匯報屯赤隧道的情況，他們更需在新聞得知屯赤隧道的正式開通日期。他們認為政府的做法是「打壓民選議會」，視民選代表如無物，連交通議題都不讓議員參與。

+22
+22
+22
屯赤隧道｜今早8時通車　實測14分鐘　機場直達屯門市中心
屯赤隧道｜張建宗︰明日起安排6條巴士線取道　車費減幅達12.7元
屯赤隧道│早上8時正式通車　排頭位市民凌晨4時到場　冀紓緩塞車
天氣交通｜石排灣道往香港仔交通意外繁忙　屯赤隧道通車
屯赤隧道｜明通車特首率先試行　林鄭月娥：助分流來往大嶼山交通
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。