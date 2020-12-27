屯赤隧道｜今早8時通車　實測14分鐘　機場直達屯門市中心

屯門赤鱲角連接路全長約9公里，而佔5.5公里的北連接路一段，包括屯赤隧道，今早（27日）8時正式通車，吸引大批市民到場試行新路。屯門入口處今早更一度出現逾百米車龍，有人更駕駛古董巴士出動。 屯赤隧道通車後，市民來往屯門及港珠澳大橋口岸人工島只需10分鐘，較原來經屯門公路轉青嶼幹線的路線節省約20分鐘。若屯門公路塞車時，亦提供另一出口予新界西居民出市區。 《香港01》今早隨立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌到場實測，在路況暢通情況下，由機場到隧道屯門出入口，車程亦僅需約10分鐘；合共14分鐘就到達屯門市廣場，多2分鐘車程已到達藍地一帶。陳在實測後指出，新隧道內有個別位置的路面有高低不平，而由屯門方向駛往隧道個別指示牌亦不夠清晰，期望當局可作改進。

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16分鐘車程機場直達屯門藍地

北連接路早前已取名屯赤隧道公路，全長5.5公里，其中約5公里為屯赤隧道，為現時全港最長、最深的海底隧道。通車後，僅10分鐘車程就可由屯門南抵達港珠澳大橋香港口岸人工島。至於6條由屯門出發往大嶼山的專營巴士線，亦會於明天（28日）起改行屯赤隧道。至於青嶼幹線，隨新路通車，率先在今日凌晨已開始轉為免收費。

《香港01》記者今早隨陳恒鑌到新路試車，亦同時安排另一隊採訪隊直擊新路環境。其中隨陳恒鑌的實地測試，由屯門藍地出發，駛到東涌市中心，在全程暢通無阻情況下，車程約22分鐘；至於另一隊採訪隊由屯門市廣場出發，到達機場停車場需時約19分鐘。回程時，陳恒鑌改由機場出發，駛到屯門南的屯赤隧道出入口只需10分鐘，駛到屯門市廣場則需14分鐘，由機場往藍地全程僅需16分鐘。

屯赤連接路早在2007年的《施政報告》提出興建，當時預計可在2016年竣工，而項目向立法會申請撥款時，造價為448億元，運輸署早前指，應不會超支。當局原來亦規劃興建「屯門西繞道」，原預料與屯赤隧道一同通車，以疏導屯門區內交通。惟繞道一直處於研究階段，至本月(12月)才有消息，當局將計劃修訂為興建「屯門繞道」，走線由屯門西面移到東面，但預計要到2036年或之前建成。