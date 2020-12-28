8.31港島衝突案｜7男女1罪成6脫罪　官未接受定罪被告為急救員

去年8月31日港島區示威演變成警民衝突，事件多人被捕，7名男女因暴動罪受審，其中一名當時身穿黑衣黑褲護甲的男子，暴動罪及管有無線電通訊器具罪被裁定罪成，官裁決時明言，未有信納被定罪的男子是急救員，其判刑押後至明年1月18日，以便索取背景報告；其餘6人均就暴動罪罪名不成立，當庭釋放，有被告聽取裁決後喜極而泣。

7名被告包括陳佐豪（25歲，運輸工）、金君卿（34歲，工程人員）、劉宇軒（23歲，學生）、郭美均（22歲，學生）、許智銳（22歲，學生）、陳子揚（41歲，維修工）、以及鄒咏霖（25歲）。法官只裁定首被告陳佐豪暴動罪及管有無線電通訊器具罪成，陳佐豪曾辯稱他在現場當義務急救員。除他以外的另6名被告均被裁定所有罪名不成立。

控方案情指，去年8月31日下午大批市民在港島集結，約300名示威者晚上在銅鑼灣一帶聚集，期間有人向警方掟磚及汽油彈。警方後來向示威者推進，7名被告最終在百德新街及記利佐治街一帶被捕。控方要求法庭依據眾人身處的地點、身上的衣物、裝備等，推論眾人參與暴動。

官指首被告的同伴曾襲擊警員

法官姚勳智指，首被告當時身穿黑衣黑褲及護甲，他逃走時其同伴更攻擊警員，助他逃走，在他身上更跌出對講機，雖然他辯稱是急救員，但法官認為難以信納，認為他曾參與暴動故裁定首被告罪成。

至於就第二、第三及第五被告，姚官認為他們很可能有參與暴動，但未達毫無合理疑點，判他們罪脫。至於第四、第六、第七被告，雖然3人的衣著與暴動人士相似，但難以肯定他們曾參與暴動。

同日同地另一宗暴動案8被告全脫罪

這是涉及去年8月31日港島區衝突的第二宗案件，早前另一宗涉及包括社工陳虹秀的案件，案中8名被告亦全部脫罪，律政司已表明會就陳虹秀等人涉及的案件提出上訴。

案件編號：DCCC9/2020

去年8月31日由中午港島遊行，至傍晚有人佔路焚燒雜物。(詳見下圖)