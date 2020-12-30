不怕標籤　廣告界女將「跑」入地盤：偶爾都要保持霸氣

談及建造業，相信不少人立即聯想到粗獷的地盤工人，剛陽味甚重。入行5年的張浩怡（Jennifer），由「燒腦」的廣告業毅然轉到建造業，笑稱只因自己「坐唔定」，更不介意被標籤為「地盤佬」。她指業內近年多了不少女性，從事建造業有一定優勢。打破性別局限，亦可在業界內創出一片天。

任職工程服務策劃經理的張浩怡（Jennifer），入行5年。（梁鵬威攝）

「我個人比較鐘意走上走落，你要我成日對住部電腦就好辛苦。」任職工程服務策劃經理的張浩怡（Jennifer），職責需要驗收建築成品，幾乎每日都在地盤內到處走動。她言談斯文，卻笑說自己「「坐唔定」，比起一般文職工作，「地盤工」似乎更為合適。以往從事廣告行業，長期於錄影廠工作，面對的是客戶產品、鏡頭，環境上固然有大轉變，但她認為不變的，是與人溝通的方式、「最終成品係咩唔重要，重要的是你點樣去完成件事。」

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女性較溫柔 容易與地盤工人溝通

地盤一向予人剛陽味較重，身為女子的Jennifer卻笑稱性別上略有優勢，「女仔表達方面唔會好似男同事咁硬繃繃，無咁粗魯。」她說，一般地盤同事較願意聆聽她的說話，去了解工作上的需要。不過，她指偶爾亦要保持「霸氣」，了解同事辛勞之餘亦要據理力爭，「有時太過溫柔又真係會恰你。」

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她平日工作需要驗收成品，確保符合客戶要求。（梁鵬威攝）

冀打破外界對建造業的標籤

建造業工時長，她說趕工時甚至要24小時工作，家人雖未有反對她任職建造行業，但笑說身邊另一半有時會投訴她的「職業病」發作，「有時喺地鐵抬頭望啲喉管，捉人有defect（瑕疵），佢會話夠喇！我地行啦。」

Jennifer指，在工作上獲得滿足感﹒（梁鵬威攝）

熱愛跑步的Jennifer亦是跑步隊的一員，閒時亦會抽空練跑，適逢建造業議會年曆以運動作主題，她希望可以打破外界對建造業的標籤，「好多人話呢行係地盤佬，但其實我哋工作外可以有其他身份，可以好熱愛做其他嘢。」她說，享受工作帶來的滿足感，「當你見到由無，到起晒所有嘢，而個客又欣賞個製成品，嗰刻係幾開心。」