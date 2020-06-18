DSE 2020｜90後女生做建造業學徒踩入地盤　由管起樓到夠錢買樓

DSE中學文憑試即將放榜，不少畢業生都在思考前路，是繼續升學進修，還是早日踏入職場？幾年前，考完DSE的兩個女生——李鳳珍和鄭希娜同樣也面臨這樣的選擇。機緣巧合之下，二人都踏入建造行業，通過新輝（建築管理）有限公司與建造業議會合作的「學徒培訓計劃」，找到了自己的事業方向。 鄭希娜用了6年的時間，一邊在各大地盤擔任助理管工積累經驗，一邊學習建造業的知識，拿下了理工大學的碩士文憑，良好的收入已經讓她有自信在香港「供樓」；而李鳳珍則在工料計量方面找到了樂趣，如飢似渴學習新的技術，並已經將工料測量師作為事業目標。

李鳳珍DSE畢業後曾在地產公司擔任過兩年文員，其後參加學徒計劃，踏入建造行業。她的志願是成為工料測量師。（鄭子峰攝）

當地產文員兩年踏入建造業 父母初時憂不適合

五年前高中畢業，李鳳珍感到迷茫，因為DSE成績未必可以入到好大學，投入職場也不知道挑選哪個行業，隨波逐流做了兩年地產行業的文員，慢慢對建造行業產生好奇，遂在2017年透過「學徒培訓計劃」，學習工料測量知識。

剛做決定時，父母也十分擔心。在他們眼裡，講起建造業，難免就是紮鐵、或是搬搬抬抬的體力勞動，不是女仔適合的行業。不過見到李鳳珍除了工地實習外，亦不斷學習及報考證書文憑，父母還是放手讓她去嘗試。經歷了18個月基本工藝培訓，然後又有6個月的在職培訓，李鳳珍在工料測量中得到了許多樂趣，更決定要繼續深造，成為工料測量師，「本身中學都係讀理科，可以有時間咁樣發展，都覺得滿意，甚至後悔沒有DSE一畢業就來就讀。」

鄭希娜的家人都在建造行業，DSE考完後，因為媽媽偶然間拿回的傳單，進入地產行業。她認為管工的工作充滿新鮮感，而且薪資豐厚、工作穩定。（鄭子峰攝）

克服體力限制 參與興建豪宅感滿足

比起李鳳珍，整個家族都在建造行業的鄭希娜入行道路則順利很多。她從小就喜歡砌模型，每次砌完都非常有成功感，因此相信地盤工也是異曲同工。考完DSE後，母親偶然在買菜後拿回一張「學徒培訓計劃」的傳單，鄭希娜便報名參加，踏上了成為管工的道路。

成為管工，就需要在工地不斷巡查，監察不同工種的進度等等。鄭希娜說最初進入地盤時，體力成了最大問題，大概用了三個月才克服，「放工回來就覺得好累，食完嘢就睡覺，起身就又要返工。做呢份工，少了好多以前的朋友，但是在地盤上可以認識很多唔同嘅人，好有新鮮感。」

從加入學徒計劃，到正式成為新輝旗下的助理管工，鄭希娜跟了不少工程，包括現時位於南昌的港鐵南昌站上蓋高尚住宅項目匯璽，她說經過時會覺得有滿足感。除此以外，豐厚的報酬和穩定的收入也令鄭希娜更有幹勁，不久前她已經「上車」，開始供樓。

新輝（建築管理）有限公司人力資源總監黎兆基表示，加入建造業，收入豐厚、工作穩定。（鄭子峰攝）

畢業學徒月薪2.2萬 人力總監：收入豐厚不愁沒工開

新輝（建築管理）有限公司人力資源總監黎兆基表示，外界有時認為在地盤工作，無非就是體力活，事實並非如此，而且近年來建造行業多了許多女性的身影，從事管工、物料計量等工種，收入豐厚、工作穩定，「不愁沒工開，只是很多人不知道如何入行。」

針對高中畢業生，公司則推出了「學徒培訓計劃」，DSE考生如取得五科2級或以上成績，可以透過與公司簽訂技術員學徒合約、或者透過參加與建造業議會合作學徒培訓計劃，進行為期四年的學徒培訓，期間除了修讀相關文憑外，亦有在職培訓和實習。

黎表示，學徒從第一年起就可以拿14,000元的月薪，完成學徒計劃後月薪更可以達到22,000元，而每年的人工漲幅都有10%左右。