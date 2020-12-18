新冠肺炎｜建造業議會推檢測計劃　資助承建商為工地工人採樣本

新冠肺炎疫情持續，多個地盤先後爆疫。建造業議會與香港建造商會於下周二（22日）起展開「建造業關愛工地防疫檢測服務計劃」，將安排檢測服務機構到參與計劃的工地，為自願檢測的工地人員採集樣本。部份費用將由建造業議會及香港建造商會承擔，而發展商或總承建商只需支付部分檢測費用。

建造業議會與香港建造商會於下周二（22日）起展開「建造業關愛工地防疫檢測服務計劃」。（資料圖片）

建造業議會及建造商會承擔部分費用

「建造業關愛工地防疫檢測服務計劃」將安排檢測服務機構到參與計劃的工地，為自願檢測的工地人員進行鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集，整個過程會嚴格遵守衞生防護中心有關採集樣本指引進行。樣本其後將會送交至化驗所檢測，若有樣本呈現初步陽性，檢測服務機構會按既定程序，將個案交由衞生防護中心跟進。而於檢測進行前一星期，檢測服務機構會先與總承建商或工地負責人聯絡，以確定預計參與人數及其他安排。

計劃將於下周二（22日）開始，部份費用將由建造業議會及香港建造商會承擔，而發展商或總承建商只需支付部分檢測費用，有意參與計劃的工地須由總承建商填妥表格。

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