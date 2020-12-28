林卓廷涉披露資料被控　指廉署721事件未起訴警員　卻反告投訴人

民主黨前立法會議員林卓廷今早遭廉政公署人員上門拘捕，指他涉披露721當晚帶隊搜查南邊圍村並稱無人持械的警司游乃強，受廉署調查，因而被控3項披露受查人身份罪。林今午（28日）到東區裁判法院應訊，入庭前形容其罪名是「鍥而不捨追究721警黑勾結」，又指廉署調查1年半，未有起訴任何一名警員，反而起訴投訴人、傷者，感嘆「欲加之罪，何患無辭」。

林獲准保釋但不得離港

被告林卓廷（43歲），報稱區議員，他被控於去年12月30日、本年1月21日及7月16日，明知或懷疑正有調查涉及《防止賄賂條例》的罪行正在進行，而向公眾披露受查人之身份，即游乃強。

林暫時毋須答辯，案件押後至明年3月9日再訊，以便辯方索取文件及給予法律意見，林准以2000元保釋，但不准離港。

進庭前表明不會屈服

林卓廷進入法庭應訊前形容，其罪名是「鍥而不捨追究721警黑勾結」，雖然再次被捕，但他表示不會屈服，並會繼續追究警黑勾結，又指廉署調查1年半，未有起訴任何一名警員，反而起訴投訴人、傷者，感嘆「欲加之罪，何患無辭」。他也預料這是不會是最後一次檢控，但他無悔無愧，而他與家人一早有心理準備。

案件編號：ESCC2789/2020

林卓廷今早被捕及上庭的經過。(詳看下圖)