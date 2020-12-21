林卓廷721案被禁離境　官指有人高調稱成功逃脫　潛逃風險增誘因

前立法會議員林卓廷與6人被控去年7月21日在元朗西鐵站參與暴動，案件今（21日）在西九龍法院再訊。控方申請收取林卓廷的旅遊證件，並禁止他離開香港，指林已非立法會議員，而且早前有人以區議員身份，假借公務之名， 串謀他人潛逃棄保。主任裁判官羅德泉指考慮保釋條件需與時並進，鑑於有人早前高調表示成功逃脫，亦有海外人士稱可提供協助，最終下令林卓廷須交出護照及不可離港。案件押後至明年1月5日於區域法院再訊。

7名男被告依次為林卓廷（43歲）、庾家豪（35歲，客戶服務員）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲，社工）、鄺浩林（26歲，廚房）、尹仲明（48歲，電器技工）和楊朗（26歲，無業）。他們同被控1項暴動罪，控罪指7人去年7月21日，在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳的人參與暴動。

林卓廷到庭的情況。(詳看下圖)

林卓廷開庭前，在法院門口展示去年的政府年報《香港2019》，指當中印載政府就721事件的官方說法，並朗讀道：「一群人在元朗站襲擊示威者和乘客。」他形容721事件「好清楚係白衣人打香港人」，而非現在官方扭曲所稱的兩方人馬打架。林指其手持的年報在今年9月中出版，並道：「佢喺8月告我嘅時候，連年報都未改得切呀！」他又透露會以該年報作為辯護證據。

控方指許智鋒公然欺騙法庭

上次提堂時，林卓廷因立法會議員身份，獲准取回護照以就公務離港，但須於72小時前向警方交代公務行程。惟高級助理刑事檢控專員周天行今指林已非立法會議員，而區議員許智峯早前假借公務之名，公然欺騙法庭，串謀他人離港後，高調表示潛逃；控方認為潛逃風險大增，要求林卓廷交出旅遊證件，及不可離港。辯方則回應林卓廷仍身負區議員職務，並希望法庭不要因他人所為而影響林的保釋條件。

官指有增潛逃風險誘因

裁判官聽畢雙方陳詞後，指一般案件中，棄保潛逃的被告會留在境內，很大機會可將之緝拿歸案。不過，此案的情況有所不同，有同類案件的被告潛逃海外，加上不少地方與本港中止引渡條例，要繩之於案非常困難。裁判官續道，有人早前高調表示成功逃脫，亦有海外人士稱可提供協助，這些都增加了潛逃誘因，最終下令林卓廷須交出護照及不可離港。

林稱被收護照屬意料之內

林卓廷離庭時被問及對於控方是次申請更改保釋條件有何看法時，表示這屬意料之內。他又稱，與許智峯家人的安全相比，其護照乃微不足道。林重申自己不會流亡，不會為721誣告的罪名而潛逃，一定會抗辯到底。

案件編號：WKCC2903/2020