被遺忘的文物時間囊？原定2020年開封　殺局後埋荔枝角公園未出土

2020年即將踏入尾聲，臨時區域市政局及臨時市政局在千禧年前，於荔枝角公園埋下的「文物時間囊」，原定於本年開啓。時間囊收藏當年兩局最新出版的年報，亦有議員自選物品包括基本法、元朗劇院落成通知等。 不過，隨著兩局解散，當年的時間囊似乎遭到遺忘，暫時未見任何「出土」動靜，《香港01》已向康文署查詢，正待回覆。 據了解，時間囊將於明日早上解封，但不設儀式，相關收藏物品去向將交由康樂及文化事務署定奪。

1999年12月26日，臨時區域市政局及臨時市政局在荔枝角公園埋下「文物時間囊」，作為千禧慶祝活動之一，並預計於2020年開啓。

根據當年新聞稿及報道，時間囊收藏兩局最新出版的年報、千禧年活動紀念品和議員自選物品包括基本法、元朗劇院落成通知、臨市局康樂體育活動及設施一覽，以及香港公廁發展圖片等。當年的安放典禮由臨區局千禧年慶祝活動工作小組召集人鄭詠基、臨市局香港大球場董事局主席張永森太平紳士、區域市政總署署長余黎青萍及市政總署署長劉吳惠蘭主持。



不過，隨著兩局解散，時間囊似乎亦遭遺忘，2020年即將來到尾聲，當局亦未有開啓時間囊的相關動靜。《香港01》已向康文署查詢，正待回覆。



深水埗區議員李俊晞表示，近日收到不少市民查詢時間囊開封時間，他今日接獲當局通知，開封工程將於明日早上進行，但由於疫情所限，將不設儀式，建築署會派員到場開鑿。至於時間囊物品去向，他引述指，將交由康樂及文化事務署處理。他亦有問及會否放置歷史博物館，對方稱需再檢視。



據他了解，有前市政局中人得悉後，亦詢問詳情，他明天亦會到現場視察。



翻查資料顯示，有傳媒曾於2011年報道，市政局回歸前於中環大會堂紀念花園埋下時間囊，惟當局隨後將一座大型花卉壓於同一位置上，被質疑有淡化市政局歷史之嫌，當局最終於翌年舉行開封儀式，包括前主席梁定邦的演詞，已故司徒華放入的國殤之柱圖片、書函、97年立法會動議平反八九民運的會議紀錄、當時的三料議員李華明收藏的艾頓約翰唱片，吳永暉寫上「政治審查」的口罩等。



本港曾有三級議會制，立法會及區議會的兩層架構中間，另包括掌管市政的市政局（香港和九龍）和區域市政局（新界），不過，1999年，時任特首董建華決定「殺局」，兩局原本負責的衛生、文娛及康樂等決策，自此轉交至新成立的食物環境衛生署、康樂及文化事務署等政府部門跟進處理，近年亦有不少聲音要求重設民選市議會。