女子竹篙灣檢疫滾水燙傷雙腳3小時始獲送院　區議員轟中心應變差

新冠肺炎疫情持續，隨著確診個案不斷攀升，不少密切接觸者需要入住檢疫中心。大埔區議員何偉霖今日（28日）在FB發文，指有富亨街坊的女士在竹篙灣檢疫中心隔離期間，被滾水燙傷，儘管已及時向醫療中心求助，但仍等待了3個小時才有職員前來查看，送院後發現一成多皮膚嚴重燙傷，至今仍在醫院治療。 區議員批評竹篙灣檢疫中心應對不及時，需要檢討檢疫人士突發情況的應急措施，「如果當時唔係燙傷，而係爆血管，3小時才處理可能已經有生命危險。」 香港01正向衞生署查詢。

傷者致電中心求助 被要求拍攝傷勢

何偉霖表示，事情發生在本月21日晚上8時，竹篙灣檢疫中心隔離的F小姐在隔離房間被電水煲的滾水燙傷，當時F小姐已經疼痛難忍，立即按照入住檢疫中心時獲發的指引向檢疫中心致電求助，而有致電999求。

何引述F小姐指，電話接通後，中心職員詢問傷者情況及受傷範圍，病要求傷者將拍照。過程中F小姐見到燙傷的部位皮膚越來越紅，也越來越覺得疼痛難忍，過程中多次再致電催促，直到晚間11時左右才有職員到場查看送醫。

竹篙灣檢疫中心有3,500個檢疫單位。（資料圖片）

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一成多皮膚嚴重燙傷 憂需花費植皮

送院後，F小姐有一成多的皮膚嚴重燙傷，目前仍在醫院治療，暫時只需要醫院護理。何引述她批評檢疫中心人員在處理她的求助時，態度傲慢及大意，未能及時處理令傷勢惡化；她擔心未來若要植皮或手術，費用將不低。

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何偉霖表示，事發時F小姐周圍沒有其他人，且她自己亦沒有專業知識判斷傷勢，加上燙傷後已經難以行走，感到孤立無援。他理解衞生署工作繁忙，但認為當局需要檢疫中心的應急措施方案，「如果當時唔係燙傷，而係爆血管，3小時才處理可能已經有生命危險。」