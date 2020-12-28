新冠肺炎｜豐澤樓喉管有異味　何鉅業：需每日注水至U型隔氣自保

本港第四波新冠肺炎疫情持續，慈雲山彩雲邨爆發疫情，香港大學團隊連續5日在彩雲邨豐澤樓，發現污水對病毒呈陽性反應。測量師學會建築政策小組主席何鉅業今日（28日）表示，喉管錯誤接駁、變形及破損、U型隔氣管缺水等原因，將令異味傳出及傳播病毒。他強調，居民需每天注水「自保」，否則具病毒的污水，將因氣壓而流入室內。

何鉅業今午到豐澤樓視察喉管後，指大廈沙井發現病毒，意味帶病毒的污水從單位喉管排出，認為理論上有傳播病毒的風險。而多名住戶今日曾向記者反映，喉管近年長期有異味。他回應指，喉管錯誤接駁、變形及破損、U型隔氣管缺水等原因，均會令異味傳出，並有機會傳播病毒。

何鉅業指，喉管錯誤接駁、變形及破損、U型隔氣管缺水等原因，均會令異味傳出。（歐嘉樂攝）

何建議，居民應檢視喉管情況，如是否有滲漏或變形的問題。他更強調，由於地台排水管橫跨數個單位，而污水管亦由上而下通往沙井，各喉管之間僅以U型隔氣管相隔，因此居民需每天注水「自保」，以維持U型隔氣管的水封，否則具病毒的污水，將因氣壓而流入喉管，而帶病毒的空氣則傳進室內。「如果病毒有一定濃度，沖廁一定唔會即時沖走晒。咁啱如果（U型隔氣管）冇水，氣壓就會谷入屋囉。」

此外，居民需留意天花板有否出現滲水，指樓上的喉管破裂，其帶有病毒的污水亦會滲漏至下層。他亦提到另一種病毒傳播的途徑，倘若沙井的病毒量高，其水溶膠或會隨著喉管向上散播至屋頂排出，當風向、風速等條件符合，形成擾流效應，該具病毒的氣體亦會進入高層的住戶。

何鉅業指，居民需每天注水「自保」，以維持U型隔氣管的水封。（歐嘉樂攝）

何亦指，豐澤樓為雙塔式設計，為本港常見的建築風格，與普遍大廈使用相同的排污系統。但他認為，由於豐澤樓的位置為彩雲邨最高，與明麗樓等大廈相距較遠，估計使用獨立的沙井和尾井，故不會透過喉管傳播至其他大廈。

何鉅業指，居民需每天注水「自保」，以維持U型隔氣管的水封。（歐嘉樂攝）

但何坦言，雖然檢驗污水確實能有助找出潛在的疫廈，但需長期及持續監測，認為本港有不少屋邨，大規模檢測具有難度。「將有風險嘅樓宇做抽樣檢測係好好，但問題做到幾多呢？」

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