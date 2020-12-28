新冠肺炎｜聯合醫院爆疫病房環境檢測　有共用水嚨頭驗出帶病毒

新冠肺炎疫情持續，本港今日（28日）新增61宗確診個案，19宗屬源頭不明。觀塘聯合醫院早前出現大規模院內傳播，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，已取醫院內的樣本測試，發現22至26號病床共用的水喉頭樣本呈陽性，會再做調查。

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聯合醫院感染群組持續擴大，一名「超級帶菌者」早前入住2D病房後，累計12名病人及7名醫護受感染，60至70名醫護人員要接受檢疫，當局指示於本月15至27日在爆疫病房逗留過人士，本月30日或之前強制檢測。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（羅君豪攝）

22至26號病床共用的水喉頭樣本呈陽性

何婉霞在疫情記者會上表示，當局已經在聯合醫院提取環境樣本，前後一共做了9組測試，每一組都做了6個常會接觸地方的測試，較早的報告都是陰性，今日的報告結果顯示22至26號病床共用的水喉頭樣本呈現陽性。

何指出，早前政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇分析院內感染傳播有多種可能性，包括高CT值的「超級帶菌者」，也有可能是院內共用設施導致，如測血壓布袖袋等。當局仍在繼續調查，追蹤緊密接觸者等等。

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病房內病人都有長期病、末期病

何婉霞指，本身病房內的病人都有長期病、末期病，整體都需要高量照顧，如餵食等，惟暫時手頭上報告只有編號8377的病人情況是危殆，醫管局之後再分析。