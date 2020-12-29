政府突提早一年收回教協將軍澳中心會址　領展：將回復幼稚園用途

教協今日( 29日）表示，原訂2022年3月才租約屆滿的教協將軍澳中心，日前收到業主領展通知，指地政總署要求收回單位作其他用途，將給予三個月通知期。教協指，該中心在2012起，為教師、退休會員及區內居民提供培訓、課程及康樂活動，認為政府在原定租約仍有超過一年下突然收回並不尋常，對事件感到遺憾。 消息指，當局計劃收回有關單位改為幼稚園校舍，以應付當區居民需要。領展回覆解釋，按地契條款有關位置只可作非牟利的幼稚園用途，但多年前因無幼稚園承租丟空多時，獲政府豁免作教育中心用途，但本月中政府要求須在明年3月7日回復原來的幼稚園用途，故領展通知教協須交還單位。 《香港01》亦有就事件向地政總署及教育局查詢，正待回覆。

教協表示，本月接獲領展通知，地政突然要求提早收回教協將軍澳中心單位，教協須在3個月內遷出。（教協提供）

合約訂明原運作至2022年3月

位於寶琳欣明苑地下的教協將軍澳中心，自2012年起投入服務，為教師、退休會員及區內人士提供培訓、課程及康樂活動。按2019年簽訂的三年租約，原訂中心至少可運作至2022年3月租約屆滿為止。

然而，教協本月收到業主領展通知，指地政總署突然向領展發信，要求收回該單位作其他用途，並給予三個月時間遷出。



教協斥政府事先無溝通：情況不尋常

教協重申，若有實際需要，不介意為教育發展交還單位，惟是次政府事先沒作任何溝通，突然收回單位將影響中心原有服務及計劃，情況不尋常。教協對事件表示遺憾，強調在嚴峻政治氣氛下，會繼續努力做好本份，為教育界服務。

領展：按地契只可用作非牟利幼稚園 早年因丟空獲豁免



領展回覆《香港01》時表示，據地契條款，相關物業只可作非牟利的幼稚園用途，但自領展 2005年上市以來，皆未有幼稚園承租，丟空多時後，領展於2011年向地政處申請，為面積約5940平方呎的有關物業申請豁免，可用作教育中心用途。據豁免書條款，批出豁免3年後，地政處可隨時以3個月書面通知終止豁免。



領展說，物業在2012年4月起出租予教協，最新租約將於2022年3月到期，惟本月中領展收到政府書面通知，地政處將於2021年3月7日終止有關地契的豁免，業主並須將單位還原作地契原定用途，故領展須最遲須在明年3月7日前收回單位，回復非牟利幼稚園用途，領展將聯絡教育局，物色有意辦學的機構。