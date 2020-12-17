教協投訴央視紀錄片不成立　外購節目難合規管　葉建源：雙重標準

本港三間電視台今年5月播放中央廣播電視總台製作的記錄片《另一個香港》，片內提及教協支持中學生宣揚港獨，批評教協有煽動學界去維園示威等。教協於6月去信通訊局投訴，認為紀錄片的內容失實。通訊局昨日（16日）回覆教協，指本地廣播機構確保外購節目完全符合規管要求等，故裁定投訴不成立。 教協副會長葉建源批評，通訊局的說法是雙重標準，對裁決感到遺憾，要求通訊局釐清外購節目的規管標準。

中央廣播電視總台製作的記錄片《另一個香港》，分為「香港之亂」及「風從何來」兩集。

《另一個香港》由中央廣播電視總台製作，紀錄片共有兩集，總片長約80分鐘，其簡介指修例風波中，激進暴力犯罪行為嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰一國兩制原則底線，希望藉由此專題片聚焦「黑色風暴」籠罩下的香港。

片中提及，教協支持中學生宣揚港獨，又指曾煽動學界去維園示威，認為香港教育病了，教育工作者難辭其咎。

葉建源（資料圖片／林若勤攝）

葉建源：教協從來無向學生宣傳港獨

葉建源今早在商台《在晴朗的一天出發》表示，教協從來無向學生宣傳港獨，強調不會向學生灌傳政治理念。至於片內提及的學界去維園示威，實際為去年8月的遮打花園教師遊行。葉批評，紀錄片的內容失實，故「唔可以默認，一定要出聲」，教協遂於6月向通訊局作出投訴。

通訊局昨日回覆指投訴不成立，因為外購或轉播節目不大可能主要或只以香港觀眾為對象，故難以要求本地廣播機構確保外購節目內容完全符合規管要求。

葉建源質疑局方是雙方標準，《電視通用業務守則—節目標準》內清楚列明紀錄片的內容要「真實資料，準確無誤」，故對裁決感遺憾，將會送信通訊局要求對方重新審視裁決，並向公眾解釋《電視通用業務守則—節目標準》，以釋雙重標準的疑問。