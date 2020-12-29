主教山蓄水池｜文件披露早於1904年建成　古諮會委員：應整體保留

石硤尾窩仔山（又稱主教山）的山頂配水庫荒廢多年，水務署早前以設施日漸殘舊為由，開展平整工程。豈料甫動工，即發現該戰前建成的蓄水池，屬巨型羅馬式地下蓄水池，並有紅磚圓拱的建築，可媲美土耳其伊斯坦堡的古老地下水宮殿。 翻查港英年代政府文件，該配水庫早於1900年提出興建，當年預算為6萬元。到1905年，當局提交立法局文件指出，該配水庫落成日期為1904年8月10日。 據了解，古蹟辦和相關考古專家已經在現場開始評估工作，稍後會提交資料予古諮會，後者收到資料後，會立即討論建議評級。建築測量師、古諮會委員何鉅業指，在港未見過同類的羅馬式蓄水池建築，認為有保留價值。涉事地段屬政府土地，會較私人建築容易處理。何建議，政府應保護整座建築，但因工地有危險，暫時應「唔好再畀其他人入去」。

根據水務署今年5月向深水埗區議會提交的文件，涉事配水庫為食水減壓缸用途，佔地約4,300平方米。減壓缸位於地底，直徑約為47米，深度約為7米，建於1930年之前。當局指，由於現時結構出現裂縫，存有安全隱憂，故須清拆現有地下減壓缸和相關設施；有關土地可交還地政總署作其他用途。

然而翻查多份港英時代的政府文件，估計主教山配水庫的歷史，遠比水務署向區議會公開的長。該配水庫相關工程資料，最早見於1900年立法局文件《Report on Water Supply, Kowloon》，提及由於當時配水庫容量僅為25萬加侖；同時，現有供水系統的水力有數次被發現未能翻越障礙，故迫切需要興建更大規模的儲水設施。

港府當時計劃在九龍塘村北面山頭興建一個圓形；直徑達150英呎、20英呎深的儲水庫，估計儲水量達200萬加侖食水，而預算為6萬元。而九龍塘儲水庫的水道料會經過旺角咀，與油麻地水道連接，向大角咀及深水埗提供食水。翻查舊地圖，該配水庫位置與今日主教山位置脗合。

其後港府在1903年的文件中交代，九龍塘配水庫工程於1902年12月進行招標。至於1904年的文件指，該配水庫工程合約於1903年2月簽訂，到1903年底，配水庫近一半的磚砌圓拱已完成。該文件亦首次提及配水庫建築特色，形容配水庫幾乎完全沉入地下，主要由水泥混凝土，花崗岩柱和拱形磚建造，以支撐形成屋頂的混凝土拱頂。

1905年的政府文件顯示，該配水庫建築合約訂立完工日期為1904年6月30日，如承建商可在雨季來臨前完成工程可獲花紅，但工程最後到1904年8月10日才完工。

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現時水務署已暫停清拆工程，古諮會主席蘇彰德回覆查詢時指，希望古蹟辦另外安排古諮會成員到主教山現場視察。建築測量師、古諮會委員何鉅業則認為，現時須研究配水庫何時建成，惟他強調古蹟價值不單是建築本身，而是「睇有無獨特性、文化、歷史價值」。

何鉅業看過該建築照片，形容該配水庫「建築好特別，喺香港未見過呢類建築」。他稱，建築雖有部份被破壞，但仍可保留到整體結構，認為建築有保留價值。另外，由於該土地屬政府所有，加上受社會關注，相信較私人建築容易處理，當局亦有足夠時間做研判。他建議「現時要保留整體（建築），唔好再畀其他人入去，始終有危險」。

何鉅業指在本港未見過這類建築，認為有保留價值。（資料圖片／梁鵬威攝）

根據古物古蹟辦事處，古物事務監督（即發展局局長）經諮詢古物諮詢委員會，並經行政長官批准後，藉憲報公告宣布個別地方、建築物、地點或構築物為法定古蹟，任何人不得對古蹟進行挖掘、拆卸或改動。而在本港126項法定古蹟中，不少為水務設施，包括至少6個水塘，如薄扶林水塘有6項歷史構築物、九龍水塘有5項歷史建構物等。

另外，古物事務監督亦可將建築物列為「暫定古蹟」，有效期為一年。期間建築物將禁止對暫定古蹟進行任何建造、拆卸、移走、阻塞、污損等工程。以往被列為暫定古蹟的包括「紅樓」、「景賢里」等，當中景賢里其後更被列為法定古蹟。