彩雲邨豐澤樓3隱形病人現形　兩周兩無關連個案單位須強檢

新冠肺炎第四波疫情持續蔓延，衞生署今日（29日）公布新增53宗確診個案，當中14宗源頭不明。彩雲邨豐澤樓持續有污水渠樣本的病毒檢測呈陽性，食物及衞生局表示，發現3個初步陽性個案，且有出現病徵。 當局宣布，會進一步擴大須檢必檢範圍，若同一大廈兩周內有兩個或以上無關連確診單位，均會發強檢公告。

▼政府及港大公布彩雲邨豐澤樓污水渠持續驗出新冠病毒▼

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新增53宗確診個案

截至今日凌晨，本港過去24小時新增53宗確診個案（#8673至8725），當中50宗屬本地個案，涉及23男30女，年齡介乎6個月至86歲，8宗從臨時檢測中心發現，而源頭不明個案佔14宗，初步陽性約40宗。

豐澤樓2單位有病人 患者聖誕期間發燒咳嗽

政府早前資助香港大學團隊進行監測污水中新冠病毒量的初期研究，研究發現彩雲邨豐澤樓連續5日有4個污水樣本對新冠病毒呈陽性反應。

食物及衞生局副局長徐德義表示，在12月22至28日期間錄得434宗個案，本地個案佔398宗，源頭不明佔36%，擔心有隱形傳播造成群組爆發。他指出，彩雲邨豐澤樓的污水樣本持續呈陽性反應，昨日發出強制檢測公告後，最新發現3宗初步陽性個案。他認為，有關污水樣本測試對避免疫情擴大有非常大的效用。

他指出，雖然近日確診數字稍有回落，但未有下降趨勢，經檢討後認為有必要進一步擴大須檢必檢範圍，同一大廈兩周內若有兩個無關連的確診單位，均會發強檢公告。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指豐澤樓至今有2單位爆疫。（張浩維攝）

一廈兩單位有患者 當中一人無源頭即須強檢

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君補充指，豐澤樓至今有2單位受影響，其中有一個單位有兩名患者，一人在平安夜發燒，一人在聖誕節咳嗽；另一個單位患者在12月28日開始咳嗽，三人昨日到臨時檢測中心採樣檢測。她又指，若同一大廈兩個確診單位各自有感染源頭，不列入強檢範圍，但若其中一個單位源頭不明，則適用於新安排，即使其後找到源頭，亦不會撤回，「寧願鬆少少，都唔想夾硬將有啲大廈列為有源頭。」

此外，因應政府須檢必檢新安排，瀝源邨榮瑞樓及坪石邨藍石樓分別有4個及3個單位受影響，分別有7人及4人染疫，該大廈居民均需要接受強制檢測。

環境局副局長謝展寰也表示，測試目的是了解大廈排出的污水是否有病毒，若持續有病毒，反映大廈有潛在病人。他認為透過污水渠傳播的機會較低，但提醒居民要定期在U型渠倒水，若持續發現不明臭味，找管理處檢查喉管。

▼彩雲邨豐澤樓居民接受病毒檢測▼

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在本地個案方面，一名居於九龍灣啟仁街那打素護養院的無病徵院友確診（#8720），該處早前一名工作人員（#8603）確診，當時有10多人送入檢疫中心，新確診者非密切接觸者，估計4樓可能有隱性傳播，再有43位院友要檢疫。由於該名院友在1月開始已無人來探望，近日也沒有外出覆診，有機會是院內感染。

物及衞生局副局長徐德義醫生（左）及環境局副局長謝展寰出席疫情簡報會，解釋豐澤樓疫情。（張浩維攝）

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