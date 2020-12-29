新冠肺炎｜彩雲豐澤樓連續4天污水樣本呈陽性　潘烈文形容不尋常

政府早前資助香港大學團隊進行監測污水中新冠病毒量的初期研究，研究發現彩雲邨豐澤樓連續5日有4個污水樣本對新冠病毒呈陽性反應。參與研究的香港大學公共衛生學院教授潘烈文（29日）在港台節目《千禧年代》 上表示，之前未有像豐澤樓般，連續4天的污水樣本呈陽性，形容為不尋常，而該幢樓至今未有確診個案。

彩雲邨豐澤樓連續5日有4個污水樣本對新冠病毒呈陽性。（歐嘉樂攝）

參與研究的港大公共衛生學院教授潘烈文指，是次研究先在地區的污水處理廠等收集樣本，其後包括有爆發的大廈。由於彩雲二邨豐澤樓該區和鄰近大廈也有多宗個案，團隊懷疑豐澤樓是否受感染，在該大廈污水渠出口每天收集一次樣本，污水來自洗手間和廚房，測試研究目的是找出未被發現的個案。

潘烈文表示，過往在污水處理廠和大廈收集對病毒呈陽性的樣本，涉及在觀塘和黃大仙區，當有陽性樣本隨後就有確診個案。他指，之前未有像豐澤樓般，連續4天的污水樣本呈陽性，形容為不尋常，而至今未有確診個案。

他相信有患者在大廈內，無論其有否發病，估計其曾使用大廈洗手間，可能是住戶。但難以得知屬甚麼樓層，故強制測試希望找出患者。他表示，外國例如英國和加拿大也有類似的研究，找出不同地區的疫情趨勢並控制。

黃大仙（彩雲東）區議員廖成利表示，有居民本月中投訴豐澤樓中層、在17號室傳出臭味，明麗樓並沒有這個情況。他指，或和兩個單位相連的污水渠有關，表示擔心。

他表示，有些豐澤樓的居民靜觀其變，有的則擔憂，以他所見，沒有居民漏夜撤離。多名居民輪候採樣亦有保持距離。

港大感染及傳染病中心總監何栢良指，樓宇污水驗出新冠病毒，代表大廈有人確診但無去求醫，糞便含有大量病毒因而被檢測到，不過不等如會經污水傳播，「市民唔好自己嚇自己」，只要盡快做檢測及倒水入排污渠都毋須太擔心。

他指檢測污水未必是最有效的防控策略，因為首個陽性樣本已是本月23日，即近一周前，再要全幢大廈檢測「前前後後流轉好長時間」，最關鍵都是將有病徵者隔離。《星島日報》引述消息報道，政府的「智方便」應用程式會加入新冠肺炎疫苗電子針卡。何栢良認為，平台要記錄疫苗牌子、批次、醫護需要的資料，提醒市民接種日期，並跟其他電子健康紀錄平台互通。