患癲癇男教師　被指對學生構成危險遭解僱　指校方歧視索償33.5萬

患有抑鬱症及癲癇症的男教師，兩年前獲一小學聘用為全職文憑教師，合約為期1年，他面試時有透露病情，仍然獲聘，惟校方後來改口稱只是聘他代課1個月或3個月，更指責他颱風假後遲到，時任校長更向其母指：「你明知你個仔個腦有問題，你仲比佢去教書！」男教師認為校方無理解僱，涉違《殘疾歧視條例》，昨（28日）入稟區域法院控告校方法團校董會及時任校長，要求對方道歉兼賠償33.5萬元。

因腦瘤而患上癲癇症

被告為柏立基教育學院校友會李一諤紀念學校法團校董會，及時任校長詹潤屏。

入稟狀指，男教師患有強迫症及抑鬱症，並因腦瘤而患上癲癇症，要一直服藥，其心理精狀自2006年起已變得穩定。

面試時有透露病情

男教師於2018年9月8日到學校面試，應徵文憑教師職位，與該校副校長尹子雯會面，當時他已透露患有癲癇症等，副校當日即聘用他，聘用期為2018年9月11日至2019年7月尾，校方表示稍後才與他簽約，男教師更因而租下一個與學校較近的單位居住。

被指遲到一次頂左死罪

不過，男教師工作不久後，詢問校長簽約事宜時，校長卻指責他當日遲到4分鐘，他即時道歉，並在兩日後再次與校長及副校會面。他們在會上談到男教師的教學表現及他遲到事宜，副校當時不禮貌地指：「一個專業既教師係唔可以遲到，遲到咗一次就係頂左死罪，你日後改過都係冇用架」、「你唔好講野，同我合埋你個嘴」。

校長曾說個腦有問題仲畀佢教書

會面中，校長改口表示校方只聘用男教師代課1個月或3個月，而他是否能繼續獲聘，要視乎他的教學表現。男教師後來致電母親哭訴事件，其母及後與校長通話，校長直指：「你明知你個仔個腦有問題，你仲畀佢去教書！」校長認為男教師或對學生構成危險，他當日即被解僱。

男教師在入稟狀亦指，他當日與校長會面期間多次要求離開房間卻被阻，情況構成非法禁錮，而校方也涉違約。

醫生證明情況適合工作

男教師又指，多名醫生證明其情況適合工作，而他事後在多所學校擔任代課老師，也沒收過負面評價。因此，男教師認為校方及校長涉違反《殘疾歧視條例》，要求道歉，以及就情感傷害、收入損失索償33.5萬元。

案件編號：DCEO12/2020