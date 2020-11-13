哈佛大學被指收生歧視亞裔美國人　上訴法院駁回訴訟

美國常青藤聯盟學校哈佛大學（Harvard University）被指取錄本科生時歧視亞裔美國人。位於波士頓的第一巡迴上訴法院11月12日駁回訴訟，原告人「學生支持公平招生」組織（Students for Fair Admissions）揚言上訴至最高法院。

「學生支持公平招生」組織指控哈佛大學收生時實行不允許的「種族平衡」，導致非裔和拉丁裔學生較容易獲取錄，違反《民權法》第六章。

延伸閱讀：哈佛收生涉歧視亞裔美國人 獲判無罪

巡迴法官以2比0駁回訴訟，維持2019年10月波士頓地區法院的原判。法官認為，哈佛按照種族收生做法達到法律標準，符合最高法院以往案例的要求。法官林奇（Sandra Lynch）指，收生做法確保哈佛保留種族多樣的好處。

「學生支持公平招生」組織主席布盧姆（Edward Blum）對裁決表示失望，但形容希望沒有幻滅，揚言將上訴至最高法院，要求大法官終結哈佛和所有學院和大學不公和違憲的種族收生政策。

哈佛大學校長巴科（Lawrence Bacow）表示將繼續捍衛收生政策。

很多著名學府收生時考慮學生的種族，為未被充分代表的學生提供優勢，宣揚校園的種族多樣。特朗普政府反對有關做法，並支持對哈佛發起訴訟。司法部10月對同屬常青藤聯盟學校的耶魯大學（Yale University）提出同類訴訟。