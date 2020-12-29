新冠肺炎｜佛教醫院女護士初確　曾與10名同事食飯　涉及6間醫院

醫院管理局今日（29日）表示，佛教醫院內科病房上周有一名病人確診，最新發現一名曾照顧確診者的女護士初步確診，工作時曾協助採取深喉唾液樣本，期間有佩戴外科口罩及手套，但沒有佩戴面罩，昨日開始發燒，檢測發現對新冠病毒呈陽性反應。該護士曾與5名佛教醫院同事及5名其他公立醫院同事用膳，局方呼籲醫護應避免一起食飯。

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，上周佛教醫院內科病房有一名病人確診，院方其後有監測同病房其他病人及醫護健康狀況，昨日發現一名女護士初步確診。

該護士曾協助確診病人留深喉唾液樣本，當時有戴外科口罩及手套，但沒有佩戴面罩，接觸時間好短，故當時沒有被列為密切接觸，病房亦暫停接收新症，及進行醫學監察。她在12月24日曾接受病毒測試，當時結果呈陰性，昨日發燒及不適，發現初步確診。

何婉霞表示，一名佛教醫院內科病房女護士初步確診。（張浩維攝）

經追蹤發現，該護士曾與5位佛教醫院同事，以及5位在其他醫院工作同事用膳，包括兒童醫院、東區醫院、仁濟醫院、伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院，有10員工被列為密切接觸者，需接受檢疫。何婉霞表示，有關醫護在工作期間有穿著合適保護裝備，故沒有病人受影響，但呼籲同事疫情期間盡量避免一起用膳，減低傳播病毒風險。

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