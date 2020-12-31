新冠肺炎疫情籠罩香港，本港防疫物資短缺，700萬人爭購口罩，通宵達旦排隊輪購，或不惜天價購買，全年被厄運牢牢罩住。港人要自救，商界發動本地生產口罩計劃，政府也推出資助計劃，短短半年間，本地口罩商由3月時的20間，膨脹9倍至現時的200間，口罩售價也逐漸回落。 香港口罩及防疫設備協會表示，本地口罩市場已經飽和，港產的口罩存貨達到7,000萬個，數量供過於求，相信淘汰潮已經開始。廠家為求跑出市場，不單推出多色、多樣式的口罩，又在鬧市中建生產線，力求在眾多品牌中建立鮮明形象，輕工業在疫下再現，會否只是曇花一現？

今年2月，香港人為買口罩在通宵排隊只等一個買口罩的等號。（資料圖片／李澤彤攝）

香港口罩廠執晒，下次再有疫情，邊個救香港？ 香港口罩及防疫設備協會主席陳國

3月開始外國口罩列為戰略物資 醫管局亦曾買不到口罩

新冠肺炎在今年1月下旬新年期間殺入香港，市民措手不及，當時香港除政府懲教署有本地生產口罩外，即便其他本地品牌的生產線也在內地，又適逢新年，全城陷入一罩難求局面，疫前一個不用一元的口罩，變成奇貨可居。香港人為求一個口罩不惜通宵排隊，甚至出現口罩搶劫案，相信大家都歷歷在目。

今年3月疫情捲席全球，多國開始將口罩列為戰略物資，禁止出口，政府無法購買到足夠的口罩，醫管局的N95口罩的存量不足一個月使用。不少有心商人及市民見狀，自發在海外螞蟻搬家將口罩帶回香港，但難以滿足700萬人所需。

港產口罩成了自救出路。但工業息微的香港，何來機器及原材料？但這些問題，香港人都克服了，有商人改建廠房生產，由台灣、東南亞引入製造機及原材料，正港生產本地口罩。

回顧一年 ▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 7 + 7 + 7

本地口罩廠數量膨脹達10倍 現時約有200間

香港口罩及防疫設備協會主席陳國曦憶述，建立廠房初期，全球都急需生產口罩的原材料、機器，價格被炒高10倍，「嗰陣大家買完返嚟仲要發現部機行唔到，要調機，或者啲布原來唔合規格」，建立無塵間及生產線，投資金額達到至少1,000萬元。他感嘆：「我投資咗2,000萬元，宜家都未回本。」

協會現有約50間本地口罩廠會員，另估計全港的本地口罩廠達200間，口罩廠數目由3月時的20間，膨脹達9倍。陳國曦坦言，隨着本港市面的口罩供應回復正常，現時全港的口罩存貨達到7,000萬個，「物資充足、供過於求、僧多粥少」，認為市場競爭大，淘汰潮已經開始，部分會員已經停機停產。

香港口罩及防疫設備協會主席陳國曦（左三），估計現時全港的口罩存貨達到7,000萬個。（香港口罩及防疫設備協會圖片）

+ 2 + 2 + 2

本地口罩成本每個1.1元至1.2元 難與內地鬥平

事實上，政府在5月5日公布向全港市民派發可重用60次的CU Mask（銅芯抗疫口罩）後，以及內地、東南亞出口的口罩供貨量持續增加，50個裝口罩售價早已跌破100元關口，即每個口罩為2元，較疫情初期的每個4元，價格回落一半。

陳國曦留意到，近月有內地的口罩賣100元四盒，即每個口罩約為0.5元，「如果要鬥價錢，其實我哋喺無得同內地口罩鬥」，因為本地生產的口罩成為至少1.1元至1.2元，直言若每個本地口罩售價低於2元，利潤已經是非常低。

政府在今年5月透過防疫抗疫基金設立「本地口罩生產資助計劃」，向本地指定的20條生產線以每個口罩約1.45元購入，為期一年。被問到有無幫助？陳國曦則認為，防疫抗疫基金的錢無實際落入他們的袋中，「過去一年我哋帶動咗香港輕工業，又創造咗唔少就業機會。香港口罩廠執晒，下次再有疫情，邊個救香港？」

租金回落 口罩廠開托門市客源

雖然競爭激烈，但仍然有廠家成功突圍。4月創立的Good Mask現時在全港擁有12間門市，行政總裁李秉峯說：「當時我哋係首批Level 3口罩廠，但宜家間間都係Level 3，單靠品質好難同人比併。」所以他趁租金回落，率先在港島、九龍及新界開設門市，「有門市認受性會好啲，大家會覺得有舖頭感覺穩陣。」

李秉峯成立的「Good Mask」，現時在全港擁有12間分店。（資料圖片／曾梓洋攝）

為了將價錢成本降低，Good Mask現時的產量更由過去的每日20至30萬個口罩，提升至每50萬個口罩。李秉峯解釋，產能高才能夠降低成本，「長遠希望做到係一個品牌，相信口罩會成為日用品，始於有需要」，未來會發展其他產品幫補生意，相信會在淘汰潮下站得住腳。

另一間屬首批港產口罩廠的口罩工廠，他們亦同樣積極搶攻門市生意。口罩工廠在尖沙咀的門市佔地2,100平方呎，設立生產線讓顧客購買每日的即製口罩，又有親驗工作坊，及自訂口罩服務，力求變革。

▼消委會測試30款口罩評分（由最低至最高分）▼