2020回顧｜ 通識科整頓、歷史考題DQ　教師：難安心教學

2020年，教育界紛擾激盪，先有歷史科中日關係試題爭議，後有高中通識科被「拆骨」改革，整年教師投訴潮持續，兩教師遭嚴懲「釘牌」。 回望過去一年， 接二連三的政治風暴，中學通識科老師、教協副會長田方澤形容，情況超乎業界想像，教育專業自主受損，程序公義失效，教師行業再難安身立命；無處不在的教育紅線，匿名者惡意舉報，教學自我審查的例子俯拾皆是， 「以為可以教過世嘅職業，依家無辦法安心教書。」 香港政治起風波，教育界亦無可避免。他說，大時代下，各有抉擇，一息尚存，冀堅守真理，「希望大家唔好讓步太多，否則只會變到支持政府先係專業。」

教協副會長田方澤指，無處不在的教育紅線，匿名者惡意舉報，令學界人心惶惶。（盧翊銘攝）

通識科翻天覆地「改革」 加插國安教育

自去年反修例風波後，教育界一直風高浪急，巨浪之大，前所未見。推行11年的高中通識科，將面臨「翻天覆地」的變革：課程內容削一半，取消獨立專題研究，考評簡化為「達標」與「不達標」，更改科目名稱，加入基本法與憲法，和國家安全教育元素。

官方揚言變革讓通識科「重新出發」，入行十年的中學通識科老師田方澤就直言，刪改與「殺科」無異，猶如「借殼上市」，將通識科變為政治灌輸科目。新科的執行細節未定，但他指，通識科推崇的獨立思考、批判性思維，一直為政權所避忌，去年社會事件，再一次挑動中央神經，在北京收緊治港方針整頓教育界下，思疑未來教學尚餘多少空間。

他舉例，教師講述國安法時，可否引述壹傳媒創辦人黎智英、「快必」譚得志的處境；若果最終只能附和官方取態，反覆強調人大權威，法治與社會穩定，不容多元觀點，讓學生思考判斷，「咁唔係我哋期望嘅公民教育。」

文憑試歷史科一條涉及「1900-45年間，日本為中國帶來利多於弊」的題目，引起軒然大波，最終被刪除。（資料圖片）

歷史科試題爭議 教育專業自主受損

新科實際發展如何，尚且再作觀望，但過去一年，田方澤說，每宗事件衝擊業界想像，以往奉行的教育專業自主及程序公義失效，被當局政治決定凌駕。

在五月，文憑試歷史科一條問及考生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的試題，引起軒然大波。教育局局長楊潤雄公開向獨立法定機構考評局施壓，斥試題傷害國民感情，議題無討論空間，要求取消試題。教育界有聲音倡先評卷，以考評角度分析考生表現，再作決定，惟五日後考評局已「跪低」，取消題目，約5,000位考生命運被改寫。

風波主角、考評局歷史科經理楊穎宇事後於八月請辭，近日首度開腔受訪，親述被「文革式批鬥」的經過，於歷史科開考當日前起，如何被官媒群起攻之，私人平台十年至今的言論遭「翻箱」鞭撻。田方澤形容，這種「文革式批鬥」，整年已滲入教育界，教師遭匿名舉報，個人言論、教材練習被針對，「防不勝防，有真有假。」

教師宜家無辦法安心教書，人心惶惶。 田方澤

田方澤指，特首林鄭月娥上任時稱重視教育界，要「專業領航」，又投放不少資源，但諷刺的是，這一年當局卻無視教師意見及發展，情況倒退。（盧翊銘攝）

「文革式批鬥」滲教育界 反修例至今兩教師被「釘牌」

教育局由去年六月至八月，共接獲247宗教師投訴個案，當中有兩個案被判處「極刑」，終生失去教席。

九龍塘宣道小學一名教師，設計有關言論自由的教材，被教育局指散播「港獨」，遭當局以嚴重專業失德為由「釘牌」；嗇色園主辦可立小學一名教師因教錯歷史，稱「英國為消滅鴉片發動鴉片戰爭」，遭當局取消教師註冊。

「點解教錯書就要被釘牌？」田方澤以可立小學老師為例，教學出錯雖然不恰當，但該教師事後有更正教材及道歉，卻被建制派、親中媒體以政治評論去判斷教學表現，最終遭當局嚴厲懲處，並不合理。

無孔不入的舉報潮，無處不在的教育紅線，無透明度的處分機制，田方澤說，教育界彌漫一片恐懼情緒，氣氛十分低迷，聽聞有資深或年輕教師萌生轉行念頭，「以為可以教過世嘅職業，宜家無辦法安心教書，人心惶惶，唔知幾時中招。」

教育界紅線滿佈 自我審查成常態 避涉政府、內地負面議題

教師為免誤中「地雷」，田方澤說，教學自我審查的例子俯拾皆是。他身邊有語文科老師，原有意引用四川一宗虐待動物的新聞，作為閱讀理解練習，但思前想後，擔心資料涉內地負面報道，最終棄用選材。

即使如他，也感受過「淆底」的時刻。他在網課時教授傳媒採訪受到限制的議題，列舉警方與記者對封鎖線的觀點，亦提及國安法第四條保障新聞自由，一貫客觀持平陳述事實，仍思疑有被斷章取義的風險。「我係曝光開，心理門檻細啲，但連我都會淆底，其他同工會更加大。」

唯一底線係唔好講假話、做『劊子手』，去到呢個地步，不了。 田方澤

田方澤說，對教育界前景不感樂觀，但會一如以往授課，「預咗照講。」（盧翊銘攝）

教育界前景一片迷霧，田方澤坦言，對未來不感樂觀，但會一如以往授課，「預咗照講。」他相信，教師們自有一套方法應對，「有啲會卧薪嘗膽，留住有用之軀，去到教育界一定位置，必要時幫學生；有啲對教育充滿熱誠嘅後生，會因為想教好小朋友，委曲求全。」

他認為，大時代下，各有抉擇，一息尚存，冀堅守真理，「每人有自己判斷、可承受嘅風險，唯一底線係唔好講假話、做『劊子手』，去到呢個地步，不了。」