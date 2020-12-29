中大醫院｜日間治療病人陰性始准進院　有意接收新冠肺炎患者

新落成的中大醫院下周三(1月6日)開始接收病人，首階段會有內窺鏡及門診等服務，接受內窺鏡服務病人要持有72小時內的新冠病毒陰性證明，門診病人則毋須。醫院亦有意接收新冠肺炎患者，包括改裝兩層做負壓病房，詳情有待跟政府及醫管局商討。

門診病人毋須提校陰性檢測結果

籌建近六年的中大醫院下周三正式投入服務，開院初期會先提供普通科、專科及眼科門診、內視鏡服務、心臟檢查、影像診斷及物理治療。為防新冠病毒流入醫院，醫院行政總裁馮康稱，日間服務如接受內窺鏡檢查的病人都要持有72小時內的陰性證明，可在醫院或位於尖沙咀的中大醫務中心做PCR測試，其他醫院的測試亦會認可，門診病人則毋須提供測試結果。

馮康拒未允露醫院測試費用。至於中大醫務中心的測試費用，網上資料為880元，中心會檢驗深喉唾液樣本，市民提交樣本後一至兩日就有結果。馮康又表示，醫護人員進行內窺鏡檢測時都要穿著保護裝備。

早前有報道稱，中大醫院正籌備接收新冠肺炎病人，醫院營運總監胡志遠指正跟政府及醫管局商討，對象為輕症但又不適合在亞博館治療的病人，會改裝兩層增加醫院負壓病房數目，預計明年首季完成。馮康補充，醫院負壓病房數目不多。