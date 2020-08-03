【專訪】中大醫院研千種手術套餐　CEO馮康冀公平透明減醫患爭拗

籌建6年的香港中文大學醫院將於明年1月試業，預料4月起陸續開設住院病床服務。 與其餘12間私家醫院不同，中大醫院是香港首間非牟利私家教學醫院，肩負了每年接收逾萬宗公立醫院個案的服務承諾，七成住院服務須以套餐訂價。 中大醫院行政總裁馮康接受《香港01》專訪直言，定價收費挑戰很大，環顧世界各地的私營醫院都很少採用，形容很考工夫。反覆思索，他說希望交出對病人公平的醫療方案，按手術類別及病人自身風險計出不同價格，目前院方已就逾千種手術分類定價，正與保險公司洽商合作計劃。他冀提高收費透明度之餘，亦可藉此減少醫患間的爭拗。

中大醫院行政總裁馮康透露，正與保險公司商討新產品，望為病人提供更好的保障。（龔嘉盛攝）

2014年起籌備、歷經逾3年的建築工程，香港中文大學醫院於今年5月底終取得「入伙紙」，明年一月起可投入服務。

中大醫院行政總裁馮康受訪時透露，明年初先行試業性質，提供以門診及內窺鏡服務為主的服務，預計4月起開設住院病床，涵蓋內、外、婦、兒、骨等專科，營運首年內可陸續開約100張病床；至7月、8月後可陸續啟用24小時門診服務。

套餐價需視乎手術複雜程度 及病人病史而定

在醫院籌建之初，馮康已提倡設套餐式收費，承諾營運至第9年，需做到七成住院服務以定價形式收費。馮的想法至今未變，但他強調不會「追數」，望做到「一開始講清楚手術費用5萬元，病人出院時就畀5萬元」。

馮康提到，本港以至全球的私營醫療服務大多是按服務收費，要定價具挑戰性，因不同手術的複雜程度不一，影響手術併發症風險。他舉例指，病人要做「通波仔」手術，血管堵塞的程度、位置、術後需否放支架，各種情況的相對風險均不同。

另外亦需視乎患者本身有無其他長期病，若病人的糖尿病、血壓高控制得不好，治療期間有併發症的機會較高，而若病人在緊急情況下「通波仔」，亦較原本情況穩定、預約好做手術的病人高危。簡言之，雖然都是「通波仔」，不同病人的醫療費會按院方機制計算出相應套餐價。

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客觀計算手術費 與保險公司洽新產品望保障病人

馮康透露，中大醫院這個定價收費機制，是參考醫院管理局發展的病人診斷相關群組（Diagnosis Related Group）系統，參考各手術及不同疾病的相對成本及風險，以客觀計算治療的費用，目前院方已就逾1,000種手術類別分群組並設定價。

不過馮康坦承定價形式收費有限制，特別是如有病人入急症室時，未必可即時診斷需否做手術，亦有病人或患隱性疾病，難以入院當刻定價。醫院正與保險公司洽談新產品，若病人獲足夠保障，配合透明度高的價格訊息，對病人較有利，馮康期望可提供更公平的服務予病人，同時減少醫患間的爭拗。

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獲政府借貸40億 料首數年難自負盈虧

中大醫院獲港府貸款40億元建造，但營運第3年起需每年還款4億元，醫院亦需自負盈虧運作。馮康預計開院首數年無法做到自負盈虧，因營運之初未能提供全部服務，成本會較高，但醫院需盡量增加病人數量。此外，中大醫院主要服務香港人，籌建初期承諾每年接收公立醫院1萬7600宗專科門診個案及6,600宗日間手術。馮康說正與醫管局商討接收公院病人的細節。

他又透露目前至少已有2、30名醫生加入，預計明年1月開院時整個團隊將有約300人，開設住院服務後料增加至400人。