中大醫院取得入伙紙　行政總裁馮康：擬明年1月投入服務

中大醫院行政總裁馮康發表網誌，指中大醫院取得入伙紙，建築工程基本完成，計劃明年1月開始投入服務。 馮康稱，在正式投入服務前，仍需裝置大型醫療設備、完成醫院及相連資訊系統的設計、安裝和測試、招聘醫護及職員、確定定價收費及相關保險產品的設計和推廣、測試病人流程和所有運作系統。

中大醫院行政總裁馮康發表網誌，指中大醫院取得入伙紙，建築工程基本完成，計劃明年1月，開始投入服務。 （資料圖片／張浩維攝）

開幕前需完成七大重點工作

中大醫院Facebook專頁刊登行政總裁馮康的網誌，指昨天(26日) 取得入伙紙，新醫院的建築工程基本完成。他稱，中大醫院工程歷時3年5個月，由2017年1月21日開始打樁，到取得入伙紙，共1,220天。他稱工程進行中，經歷過一場火災、一次社會動亂，還有新型冠狀病毒全球大流行，導致進度稍有延誤，「但總算順利達至工程最後和最重要的里程碑。」

馮康表示，取得入伙紙後，還有七大重點工作，分別是完成收樓程序，並盡快修補工程缺失 (defects) 和完成合約後補工程項目 (post-contract works)；裝置電腦掃描、磁力共振、直線加速器等大型醫療設備；籌備取得衛生署醫院營運及其他有關的執照；完成醫院及相連資訊系統的設計、安裝和測試；招聘開院所需的醫護及其他人員及建立醫生網路；確定定價收費及相關保險產品的設計和推廣；及測試病人流程和所有運作系統。

中大醫院facebook上載醫院最新相片。 (中大醫院facebook圖片)

馮康：相連資訊系統比起醫院更複雜

馮康認為，七項工作中，以「完成醫院及相連資訊系統的設計、安裝和測試」和「確定定價收費及相關保險產品的設計和推廣」的挑戰最大。他解釋，中大醫院以智慧醫院為定位，除了核心醫院臨床運作系統外，還連結近 80 個其他大大小小的資訊系統，他形容工程的複雜性和難度，比起建築一座600床、10萬平米建築面積的醫院大樓還要大。他指，設計和建立資訊系統的難處，是即使到了最後的測試和應用階段，還有機會出現系統相沖、對接不上、軟件錯誤的情況，另亦要確保私隱和保安系統沒有漏洞，「所以，沒到最後運作，我還是戰戰兢兢。」