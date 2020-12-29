港人北上避疫逼爆深圳檢疫酒店　1月5日起需示訂房單方准入境

本港新冠肺炎第四波疫情大爆發，本月初大批港人北上「避疫」，部分深圳的檢疫酒店爆滿。深圳市今天（29日）公布，自明年1月5日起，由香港經深圳灣口岸入境深圳的人士，除必須持有24小時內的核酸檢測陰性結果證明外，亦必須出示14天集中隔離醫學觀察期間將入住的酒店預約確認單。 香港政府表示，假如有關人士未能入境深圳而折返香港，或須根據香港法例接受強制檢疫14天。

須出示24小時內有效的陰性檢測證明

深圳市的新規定指出，為進一步加強粵港疫情聯防聯控，保障通關秩序和經深圳灣口岸入境人員的安全健康，自2021年1月5日上午10時起，除經批准豁免入境隔離的重要公務商務人員和跨境貨車司機等人員繼續按現行規定執行外，其他人員經深圳灣口岸入境深圳時，必須持有粵港兩地政府認可的檢測機構所發出24小時內的核酸檢測陰性結果證明，以及入境深圳後接受14天集中隔離醫學觀察期間將入住的酒店的預約確認單。

深圳灣口岸。（資料圖片）

深圳酒店預約系統明早10時上線

香港政府發言人今晚表示，由香港經深圳灣口岸入境深圳的人士必須預先透過深圳市政府的「健康驛站房間線上預約系統」，預約在14天集中隔離醫學觀察期間入住的酒店。預約系統在12月30日上午10時正式上線。擬入境深圳的人士在出發前應確保已持有酒店的預約確認單及符合廣東省政府要求的有效核酸檢測陰性結果證明，否則將不能入境深圳。

發言人特別提醒北上人士，假如有關人士未能入境深圳而折返香港，或須根據香港法例第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》接受強制檢疫14天，市民應格外小心注意。

有關深圳市的「健康驛站房間線上預約系統」的操作指引，可參考網址；特區政府認可有關2019冠狀病毒病的醫療檢測機構名單，已上載「2019冠狀病毒病專題網站」，惟今晚仍無法進入瀏覽。

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

+ 9 + 9 + 9

政府發言人稱，有鑑於近日疫情嚴峻，市民應盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出則應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。由於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，確診個案數字仍不斷上升，市民應避免所有非必要的外遊計劃。