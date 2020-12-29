新冠肺炎｜大連患者進隔離病房考研　考卷裝入3層膠袋密封消毒

中國2021年全國碩士研究生招生考試於本月26日至28日舉行，雖然連日都有新增確診個案，但考生都全力以赴，希望考獲研究生資格。遼寧大連及瀋陽市，近日就為確診患者和密切接觸者展開一場特殊的碩士研究生考試。

大連市第六人民醫院，近日為一名正在接受醫學觀察的無症狀感染者於隔離病房展內設置考場。與普通考試相比，本次的監考、派卷、收卷流程較為特別，監考老師會先將試卷拆封並從醫院隔離病區的清潔區傳遞到隔離病房內，由病區護士將試卷派給考生。現場兩位教務人員，則通過病房的監控實時監考。

考試完結後，污染區護士需要將試卷用3層膠袋密封，每層均需用酒精消毒，再由護士送到污染區出口，再用乾淨的膠袋轉交教務人員。為了這次特殊的考試，護士更需要在前一晚按照考務規定開始布置「考場」。該院隔離病區護士王曉晨稱，她們為考生備齊水、紙、手錶等物品，並特意騰出一間病房，放置病床、考桌、椅子，並配備心電監護儀、除顫儀等應急搶救儀器設備及藥品。

瀋陽市亦展開一場特別的研究生考試。新民市招考辦本月22日在進行大連地區返回考生防疫巡查時，與現年22歲的王某某取得聯繫，並得悉他希望參加考試的迫切願望，於是迅速成立特殊指揮部，調集招考、衛健、公安等工作人員，展開一場特殊考試，並將醫學隔離觀察點的採樣室騰空作為考場，相鄰的辦公室則改為試卷的存放處。

大連市第六人民醫院護士需按照考務規定布置「考場」。（大連發布）

新民市招考辦副主任鄧曉朋指出，一個考場需要3名監考老師，一場考試需要3、4個小時，「全副武裝」的監考老師會覺得憋悶，所以監考老師都採取輪班換崗的方式。每場考試結束後，考生的試卷要放入自封袋、試卷袋密封消毒。

王某某表示，作為新冠肺炎患者密切接觸者，自己剛被隔離時特別沮喪，以為將會錯過今年的研究生考試，當得知自己將在醫學隔離觀察點內的「特殊考場」參加考試時，心情格外激動，並特別感謝每一名陪他「戰鬥」了兩天的工作人員。