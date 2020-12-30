新冠肺炎｜疫廈強檢範圍擴大　專家批檢測、追蹤慢大打折扣

衞生防護中心擴大大廈強制檢測範圍，大廈兩星期內有兩個無關連單位確診，其中一個無感染源頭，全幢居民都要強制檢測。有專家同意安排，但強調檢測出爐時間及追蹤要夠快，否則強制檢測效果只會大打折扣。

呼吸系統專科醫生梁子超今日（30日）在商台《在晴朗的一天出發》稱，同一幢大廈在兩周內有兩個單位確診，顯示有活躍傳播鏈，當局要挑選疫情嚴重地方，動員採樣為居民檢測，減少傳播風險，而且一兩日內就要有檢測結果，追蹤都不應該滯後，否則效果只會大打折扣。

梁子超認為「一定要早出到結果，自己做得慢出得遲介入慢，(病毒)都傳晒出去」，而且不少公司要求市民有陰性報告才可上班，遲公布檢測結果令人困擾，「搞到個個都留(屋企)幾日到一個禮拜，無一個經濟效益或者效率」，亦引起社會不滿。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌於港台節目《千禧年代》，亦認為收緊強檢的做法合適，由於本港屋苑密集，認為早驗可找出無病徵的患者。他建議可派人為需要強制檢測的市民作人手採樣，而自願檢測的則繼續以深喉唾液方式採樣檢測。

本港有三個關口要過，希望市民能減少在家大型聚會

許樹昌指，確診個案數字於高位橫行的時間長，他解釋因市民聚會多，加上病毒深入社區，令數字回落速度慢。他指，不少人於聖誕節假期聚會，而數字要於約一周後才能反映出影響，而隨著新年及農曆新年將至，本港有三個關口要過，希望市民能減少在家的大型聚會。

抗疫一周年，政府不斷重複「張弛有道」。梁子超指，政府並非以清零為目標屬基本錯誤，因為措施一放鬆疫情就會反彈，持續消耗資源，「(全球)未有地方成功過」。不過他都提及可能跟社會制度有關，內地可以嚴密監控，有條件下封城、大量檢測、義工支援，將疫情壓下來。觀乎全球抗疫表現，他認為以往對付傳染病的應變計劃，都不再適用今次新冠肺炎疫情，只能在錯誤中學習，香港表現中規中矩。

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輸入個案為香港帶來一波又一波疫情，梁子超強調要「守穩長城」，避免輸入個案或帶有病毒的冷凍鏈貨物，引入新病毒株導致社區爆發，現時要靠社會避免跨家庭聚會、政府加強追蹤，「希望農曆年可以放鬆措施」，過開心的新一年。至於預防第五波，梁子超期望疫苗可以發揮作用，成為重要的防控工具。

許樹昌則指內地科興生產的疫苗的第三期報告料可於1月7日發表，政府顧問專家委員會需待報告出爐後，綜合多個國家數據作分析。他指，雖然土耳其的臨床試驗指有效率超過91%，但由於只分析1300多個接種者的個案，若待其他3個國家的臨床試驗出爐後作分析會較好。