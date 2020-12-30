【新冠肺炎】內地昨增24宗確診　7宗本土個案遼寧佔5宗

據國家衛健委通報，內地昨日（29日）新增24宗新冠肺炎確診個案，其中境外輸入個案有17宗，包括上海7宗、天津3宗、內蒙古2宗、福建2宗、浙江1宗、山東1宗、廣東1宗；本土個案有7宗，遼寧5宗、北京1宗、黑龍江1宗；無新增死亡個案；無新增疑似個案。

當日新增治癒出院個案16宗，解除醫學觀察的密切接觸者399人，重症個案較前一日增加1宗。

現有269宗境外輸入確診個案，其中3宗為重症，無現有疑似個案。累計確診個案4247宗，累計治癒出院個案3978宗，無死亡個案。

截至昨日（29日）24時，據31個省份報告，現有確診個案356宗，其中6宗是重症，累計治癒出院82037宗，累計死亡個案4634宗，累計報告確診個案87027宗，無現有疑似病個案。累計追踪到密切接觸者903528人，尚在醫學觀察的密切接觸者12846人。

31個省份報告新增無症狀感染者17宗，10宗是境外輸入；當日轉為4宗轉為確診（境外輸入1宗）；當日解除醫學觀察6宗（境外輸入5宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者269宗（境外輸入219宗）。

本土個案有7宗，遼寧5宗、北京1宗、黑龍江1宗。（新華社）

遼寧省衛健委通報指，遼寧新增5宗本地新冠肺炎確診個案中，瀋陽市有2宗、大連市有3宗；另新增4宗本土無症狀感染者，其中瀋陽市報告1宗、大連市報告3宗。

至於北京新增的1宗本地確診個案，則是一名4歲男童，他的父親12月13日曾前往朝陽區中風險地區，12月19日接社區通知進行居家隔離，昨日（29日）男童核酸檢測結果為陽性，當日診斷為確診，臨床分型為輕型。當局目前已對該確診個案進行流行病學調查，按要求落實管控措施。

黑龍江昨日（29日）新增的1宗本地確診個案，在黑河市愛輝區；另有2宗無症狀感染者，均在黑河市愛輝區。

（綜合報道）