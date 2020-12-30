新冠肺炎｜竹篙灣檢疫中心廁所喉管淤塞　政府緊急清理沙井內雜物

新冠肺炎疫情持續，830名確診者的密切接觸者正在竹篙灣檢疫中心接受14天強制檢疫，不過該檢疫中心有營舍廁所喉管淤塞，政府周二（29日）表示，已安排承建商緊急清理沙井內引致淤塞的雜物。 另外，青衣華逸酒店本用作「等待檢測結果中心」，但自12月28日起，就加入成為「檢疫中心」，提供700個單位。 政務司司長張建宗稱，衞生署的檢疫中心專責小組已增派人手，現時已由31名人員增至54名人員，希望能夠於檢疫令發出後24小時內聯絡有關密切接觸者，安排專車將他們送往檢疫中心接受檢疫。

張建宗（右三）聽取建築署署長何永賢（左一）簡介中心的布局及緊急清理沙井內引致淤塞的雜物。 （政府新聞處圖片）

《蘋果日報》前日報道，竹篙灣檢疫中心單位廁所有排泄物倒灌。政務司司長張建宗今天（29日）傍晚視察大嶼山竹篙灣檢疫中心，了解其最新運作情況。張稱，知悉建築署在昨日晚上接獲有檢疫營舍發生廁所喉管淤塞報告後，迅速安排承建商緊急清理沙井內引致淤塞的雜物。他要求各相關部門同事加強溝通及迅速應變，確保檢疫中心運作暢順。在新聞處發布的片段中，有負責人員指檢疫中心有20多個沙井，而受影響的單位已圍封及維修。

工作人員緊急清理沙井內引致淤塞的雜物。 (政府新聞處圖片)

不過，昨晚有區議員指，一名女士在竹篙灣檢疫中心被滾水燙傷，致一成多皮膚嚴重燙傷的事件，衞生署至今仍未回覆為什麼未有即時向該名女士提供治療的查詢。

竹篙灣檢疫中心四期全投入服務

張建宗表示，竹篙灣檢疫中心分四期興建，現已全面啓用，提供3,500個單位。連同八鄉少年警訊永久活動中心、鯉魚門公園及度假村和西貢戶外康樂中心，全港各檢疫中心共提供約4,150單位。此外，政府安排了4間為確診個案的密切接觸者而設的檢疫酒店，包括荃灣絲麗酒店、觀塘帝盛酒店、油麻地海景絲麗酒店和青衣華逸酒店，共提供超過1,700間房間。換言之，現時有接近6,000個單位作檢疫用途，以應付疫情的需要。

截至今日上午11時，全港各檢疫設施的使用率為約三成（約1,700個單位），可供使用的單位達3,200多個（其餘單位正值維修保養或消毒），顯示檢疫設施仍然充足。

翻查資料發現，青衣華逸酒店在12月28日起由「等待檢測結果中心」轉換為「檢疫中心」，早前政府稱旅客現時得知快速測試陰性結果後，便能直接乘坐專車往其預訂指定檢疫酒店，因此不需再入住等候檢測結果的酒店。青衣華逸酒店提供700個單位，截至今天早上9時，有67個被使用，住了82人。

另外，張建宗稱，衞生署的檢疫中心專責小組已增派人手，現時已由31名人員增至54名人員，未來更會加至近70人，務求於檢疫令發出後24小時內聯絡有關密切接觸者，安排專車將他們送往檢疫中心接受檢疫。