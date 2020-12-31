新冠肺炎｜單車意外升五成　首三季14死　九成嚴重傷亡者無戴頭盔

新冠肺炎疫情肆虐，不少港人到戶外踏單車，意外亦隨之上升。根據運輸署數字，今年首三季有1,813宗涉及單車的意外，及1,744名騎單車人士傷亡，兩項數字較去年同期增加約五成，尤其以大埔汀角路和吐露港公路為多。 警方指出，274宗致命及嚴重意外中，近九成人無戴頭盔，14宗致命意外中，13人為騎單車人士，僅4人有戴頭盔，提醒市民宜穿戴合適裝備踏單車，亦應遵守道路使用者守則。醫輔助隊同期處理1,778宗急救，其中10月高峯超過800宗，較以一般月份增加三倍。

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首三季1813宗 大埔汀角路及吐露港黑點

運輸署工程師/道路安全李冠傑指出，今年首三季1,813宗單車意外中，八成與失控及不小心駕駛有關；在非行車道路如單車徑及空地意外由去年同期615宗上升至1,012宗，增幅近六成半。較多單車路意外為大埔汀角路及大埔吐露港公路，分別有78宗及71宗，而較多行車路意外為元朗南生圍路及荃灣荃錦公路，分別有21宗及15宗。

12宗奪命意外非單車徑 與汽車相撞或撞欄

警務處交通總部署理高級警司黃冰冰表示，274宗致命及嚴重意外中，僅12%即32人意外中有戴頭盔，即88%無頭盔；八成人意外時獨自踏單車；271宗即九成為休閑娛樂或代步性質，其餘3宗為送外賣車手；馬路、村路或行人路意外有180宗，單車徑有94宗；近六成於傷亡者居住的地區發生；亦有160宗即六成意外為「自炒」，當中六成發生在平直路，反映傷者自以為熟路而掉以輕心，建議量力而為。

僅4死者有戴頭盔 有死者撞欄「自炒」

黃又指出，首三季有13名騎單車人士及1名行人意外死亡，當中2宗發生在單車徑，其餘12宗發生在非單車徑，八成因頭部重傷身亡；13名死者中，只有4人有佩戴頭盔，他們分別與中型貨車、旅遊巴士、的士相撞及撞欄「自炒」。警方今年執法數字亦有所上升，不小心騎踏單車有46宗、沒有使用單車徑有22宗、沒有開亮所需車燈有646宗、不遵守交通標誌指示有354宗。

醫療輔助隊：10月急救800宗增三倍

醫療輔助隊高級行動及訓練主任陳玉華表示，醫療輔助隊於2002年成立急救單車隊，於主要單車徑巡邏及提供急救服務，今年首三季共處理1,778名傷者，年齡介乎5至75歲，其中10月份處理超過800宗，較以往每月平均約200宗計上升三倍。

中國香港單車聯會副主席陳國基醫生表示，市民踏單車時應佩戴頭盔自保，出發前留意個人精神及體能狀態，預計行程、準備食物及計劃休息點。前香港單車隊代表陳振興提醒，出發前應詳細檢查單車，留意煞車系統、胎氣是否充足、螺絲位有否鬆脫等，單車要有車燈，前白後紅，單車士人宜穿鮮色反光上衣，避免穿鬆身長褲，一旦纏上單車鏈恐易生意外。