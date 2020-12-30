新冠肺炎｜采頤花園11座疑須強檢　確診單位對面居民：4日冇出街

本港第四波新冠肺炎疫情持續，政府昨日（29日）更新強制檢測大廈的指標，若同一大廈兩個確診單位有源頭不明，需進行強制檢測。其中，新蒲崗采頤花園11座已符合強檢要求，住戶均要求當局盡快派員檢測，「應該一勢色唔對路就嚟先！最好成個屋苑一次過做晒啦。」

翻查資料，除了政府公布要強制檢測的沙田瀝源邨榮瑞樓和牛池灣坪石邨藍石樓，鄰近的新蒲崗采頤花園11座亦符合強檢要求，近日有3宗感染源頭不明個案。

居於17樓的葉女士透露，早前對面單位K室和D室有確診個案，擔心對面單位打開門會空氣傳播病毒，因此全家已於24日做深喉唾液測試，並得到陰性結果。但她指，若政府強制要求再做一次檢測，亦會樂意接受。她亦強調「有4日冇出街」，指今日外出只為購買消毒用品，並帶上眼鏡及手套，以防範病毒。

大廈管理處已通知住戶須強檢

幾乎所有被訪問的住戶均表示，已得知強制檢測的消息。其中住戶李先生透露，昨夜管理處已於大廈貼出通告，表示已向當局反映，正等待衞生署通知。「琴日食完飯返嚟看更都有提我哋呢件事。」

（歐陽德浩攝）

李續指，聽聞確診單位位於中層左側，與所住單位並非同一座向，故不會感到太擔心。但他以防萬一，已用膠紙封好廚房的渠口。「冇乜特別，要恐慌一早有恐慌，都預左會有擴散。」他亦指，今日將會到郵局取樣本瓶為家人檢測，斥政府朝夕令改，憂慮會不准大廈住戶外出，屆時只能在家等候。「大佬佢到時唔畀出去咪好大獲？」

而住戶張女士表示，大廈一直以來相安無事，直至第四波疫情爆發，才接二連三出現確診個案。她認為，屋苑樓齡較新，估計與喉管無關，確診者應在外受到感染。但她指，屋苑位於彩虹及啟德之間，有不少人借道途經屋苑，認為或有機會成為傳播途徑。

憂當局人手不足 不能及時派員強檢

居於高層的蔡先生則聽聞，確診單位住戶較少返家。雖然大廈每日均派員在大堂及各樓層消毒，但他仍感到非常擔心。他指，等不及政府派員為住戶強制檢測，將自行在外檢測，但不會考慮搬離大廈，「冇辦法，避到一時避到一世。」

蔡亦擔心，當局或因人手不足而效率低，屆時將傳染至其他住戶，並認為最好整個屋苑均強制檢測。「應該一勢色唔對路就嚟先！但睇下佢效率幾高，最好成個屋苑一次過做晒啦。」

而住戶陳先生亦有同樣憂慮，指今日會到地鐵站取樽，認為當局應公布確診住戶單位，讓鄰近住戶做足預防措施。「唔知邊幾層中，傳晒成棟就大鑊！」

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采頤花園11座共3宗源頭不明個案

昨日新增的53宗確診個案中，14宗感染源頭不明。采頤花園11座一名67歲女住戶（#8688）確診，平安夜（24日）當日發病，她被列為「本地個案」。翻查資料，該大廈早前另有4宗確診個案，當中2人同樣列為「本地個案」，包括在12月18日發病的61歲男住戶（#8318）及44歲無病徵的女住戶（#8506），即有三宗感染源頭不明個案。

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