稱因社會運動遭親友疏遠　休班警偷卡購物　被判囚5個月

休班機動部隊警員去年在戲院拾獲一張他人遺下的信用卡，再到Apple Store 購買2部電話，涉款約25000元，男警早前承認盜竊和以欺騙手段取得財產兩罪，並求情指因去年的社會運動遭親友疏遠，加上有經濟困難而犯案。裁判官今日（30日）判刑指，使用他人或虛假信用卡，均會破壞信用卡系統運作制度，由於本案所涉金額大，被告即轉售套現，案件有一定嚴重性，決定判即時監禁5個月。

被告李卓軒（28歲）承認於去年10月14日在太古城中心5樓，偷竊黃姓事主的信用卡，並到銅鑼灣Apple Store購買24,998元產品。

辯方指被告憑努力考上警察學院 一直想服務社會

他早前透過律師求情指，被告自去年的反修例事件後，遭部份親友疏遠，心情受影響，加上他在案發時面對經濟壓力，未能收回借給朋友的5萬元，因一時貪念犯案。

控方今透露涉案信用卡的信用額為20萬元，而事主當月只用了170買戲飛。裁判官即問到辯方事件對事主帶來的潛在風險，辯方表示，被告盜用信用卡後，大力將卡折曲丟棄，因此對事主沒進一步風險，而被告已全數賠償事主。

辯方又進一步指，被告自小開始做義工，為恆常捐血者，此案屬單一事件，亦不符合被告一貫的個性，而他雖然不聰明，但他仍憑努力考上警察學院，後來也考獲學士學位，一直想服務社會。辯方再重申，被告因社會問題，致他在工作上受壓，加上錯信朋友，導致自己出現經濟困難才犯案。

被告李卓軒被判囚５個月。(資料圖片)

裁判官指被告轉售套現 案件有一定嚴重性

辯方稱，他知道事件會對他將來有影響，望法庭也考慮到他要照顧雙親，且他本第身並非貪心的人，予以輕判。

裁判官指出，使用他人或虛假信用卡，均會破壞信用卡系統運作制度，而由於信用卡詐騙案普遍，法庭也要嚴厲對待。雖然被告犯案後即銷毀信用卡，事主因而沒受到潛在金錢損失的風險，但由於本案所涉金額大，被告即轉售套現，案件有一定嚴重性，加上本案非案例所指的特殊情況，決定判處監禁。

案件編號：ESCC2438/2020