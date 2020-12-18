休班警認性侵多名女童　包括曾與１女童公園站著性交　認罪候判

35歲的男警在社交媒體結識多名11至14歲女童，並主動要求成為各人的男朋友，他曾要求女童給他胸部及私處照，明言用來手淫；亦有相約部份女童外出見面，期間更吻及對女童上下其手。其中一名與男警交換訊息的女童，更與他以夫妻相稱，兩人第二次公園相見時，男警更站著與女童性交。至被告惡行被揭發及被捕後，他在保釋期內與未成年少女性交。男警今(18日)在區域法院承非禮及非法性交等8罪，案件押後至明年1月18日判刑，以候其心理及背景報告。

保釋期間再犯非法性交

被告余俊鑫（35歲），案發時為駐守毒品調查科的警員，他承認2項向16歲以下兒童作出猥褻行為、1項管有兒童色情物品、3項非禮及2項非法性交罪。案中涉及6名年幼女事主，她們的年齡在11至14歲女童。被告另涉管有28幅兒童色情照片。被告首次被捕後獲保釋，保釋期內犯上控罪中最後一項非法性交罪。控方已為該女童索取創傷報告，其餘女童則拒絕合作。

控方案情指，被告於2017年至2018年間，在Facebook及Instagram結識多名女童。

要求12歲女童傳照片作手淫

被告於2017年12月認旘12女童Z，Z透露將升讀中一，被告要求成為她的男朋友，兩人通訊息以丈夫妻子互稱，又要求Z傳送胸部及私處照片，表明想對著Z的相片手淫。Z最初不懂拒絕並有跟從，後來被告要求更多照片，甚至多次要求見面性交，她感到不耐煩才封鎖被告，故與被告並沒有見過面。警方其後在被告的電話中，找到28幅相關照片。

與女童A親吻後著對方另找伴侶

到2018年初，被告結識14歲女童A，同樣聲稱想做她的男友，A透露快將15歲，二人之後相約在一屋邨梯間見面，當時被告不顧A意願，舌吻A並隔褲摸A的私處，A閃避離開。被告數日後著A另找簡單的伴侶，因覺自己不適合她。

與女童B以夫妻相稱

同一時間，被告又透過社交媒體識13歲女童B，被告得知B快將14歲，要求成為B的男友，並向她發送浪漫訊息示愛，B坦言覺得跟他親密如夫婦。在2017的平安夜，兩人首次在公園見面，被告吻及摸B的胸部。B一度抗拒，但被告說愛她，B最後順從。翌年初，兩人再在公園見面，被告吻她及摸她的胸部，又指插其口，更伸手入褲內摸她私處。B一度抗拒，最終亦應被告要求。

公園再相見站著性交

數月後，被告與B又在公園會面，被告當場拉下B的褲子，他則戴上避孕套，並站着跟B性交。B感痛楚及不舒服，被告卻求B讓他只做這一次，B當時不敢呼叫。B事後認為被告所做不對，決定不再跟被告聯絡。

與兩女童作性行為付各人200元

在相若時間，被告亦認識任兼職女友的女童J，J並答應帶12歲的X及11歲的Y外出交易，但最終只有X、Y二人應約。她們跟被告在停車場梯間見面，被告摸Y的胸部及私處，Y並替被告口交。被告亦有摸X及把陽具放到X口中，但X避開及拒絕，最後只替被告手淫。被告事後給予兩人各200港元。

女童J母發現3女童涉援交揭發

J母及後從訊息中發現她們3人從事援交，向校求助及報警。警方同年6月用J的電話約被告外出並把他拘捕，又在被告的電話中發現各受害女童Z、A及B的資料。

保釋期內再侵犯女童C

被告在獲准警方保釋期間，在同年7月與友人及14歲女童C等在蘭桂坊喝酒消遣。被告送喝醉的女童C回家時，將她拖入梯間，並在沒有戴孕套的情況下與她性交。C當時抗拒推門欲逃，但遭被告拉住，C至完事後才回家睡覺。

C回家時底褲只套在一隻腳上，其母見狀，並發現其私處紅腫，大腿更沾有白色液體，於是報警。化驗後證實那些是被告的精液，C指縫亦找到被告的DNA等。被告同年8月被捕，他在警誡下承認曾吻C及指插她私處，並手淫後射精，後來他承認曾與B成為情侶並曾性交。

案件編號：DCCC 535/2019