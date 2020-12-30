撤回音樂噴泉司法覆核　 法官頒令梁凱晴一方支付22萬訟費

觀塘區議會早前要求，煞停觀塘音樂噴泉項目，惟民政事務總署拒絕。該區區議員梁凱晴，連同東九龍社區關注組成員鐘健華於本年4月，申請司法覆核，要求推翻決定。惟法援署拒批出法援，兩人之後撤回申請，並需支付政府和兩個立法會委員會的訟費。對於政府和兩個委員會要求36萬元的訟費，高等法院法官今(30日)頒下判詞，指本案簡單直接，頒令梁和鍾兩人，需支付22萬元的訟費。

申請人為梁凱晴及鍾健華，三名答辯人分別民政事務總署、立法會財委會和民政事務委員會的主席。

答辯人要求36萬元的訟費

判詞透露，法庭於本年11月底，批准兩名申請人撤回司法覆核的申請，並頒令他們需支付三名答辯人的訟費。而首名答辯人要求申請人支付約16.7萬元的訟費，另外兩名答辯人則要求約19.3萬元，即合共約36萬元。

惟法官在判詞中指，本案簡單直接，而答辯人就某些項目所花費的時間，屬偏高。此外，首名答辯人指委派3名律師，而另外兩名答辯人則派委任2名律師，法官認為，或引致工作重複。

法官最終頒令，首名答辯人可獲10萬元的訟費，而另外兩名答辯人則可獲12萬元，即合共22萬元。

案件編號：HCAL814/2020