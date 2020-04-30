區議會︳梁凱晴就觀塘音樂噴泉申請司法覆核　質疑民政總署越權

上屆觀塘區議會通過的觀塘音樂噴泉項目備受爭議，現屆區議會要求暫緩或修改工程，但被民政事務總署拒絕。觀塘區議員梁凱晴連同東九龍社區關注組成員鐘健華將於下周一（5月4日）入稟司法覆核。 梁凱晴表示，民政總署在區議會一直阻止區議會提出的噴泉停工動議，而工程作為「社區重點項目」，曾就工程作兩項修改卻並未諮詢現屆區議會意見，質疑民政總署將工程當成政府項目處理，故希望透過司法覆核彰顯司法公義及規劃公義。她又指，將就案件申請法援，亦不排除在申請失敗後，以眾籌方式募集訟費。

梁凱晴認為「社區重點項目」作為區議會項目，但民政事務總署越權作出了兩次改動，都並無諮詢區議會。（盧翊銘攝）

梁凱晴表示，提出訴訟的理據主要有兩項。首先，不少居民就噴泉工程進行意見調查，包括東九龍社區關注組的民調，及民政事務總署自己的研究等，都沒有被民政事務總署採用並遞交至立法會，最終只參考了民建聯的問卷調查。另外，她認為「社區重點項目」作為區議會項目，但民政事務總署越權作出了兩次改動，而無有諮詢區議會。

梁凱晴指，東九龍社區關注組曾就項目在2015年進行調查，當中85%受訪者都反對項目繼續進行，而由民建聯發表的問卷調查，則有9成受訪市民支持項目，反應兩極。她則建議再進行2020年最新民調，但被民政總署以未必適合為由拒絕。

上屆觀塘區議會通過的觀塘音樂噴泉項目備受爭議，現屆區議會要求暫緩或修改工程，但被民政事務總署拒絕。（資料圖片）

東九社區關注組成員鍾健華指，雖然他們的民調是在區議會接納了民建聯的民調文件後進行，但其民調受訪者基數較多，亦相信以街頭問卷方式收集意見較為公平。他又批評，民政事務總署在接納了民建聯的研究後，拒絕公開研究內容。

梁凱晴已就入稟一事知會了觀塘區議會主席蔡達鴻，並獲對方同意。案件將由譚俊傑大律師及何謝韋律師行代為負責，答辯人包括民政事務總署及立法會財委會主席陳健波。他們會在星期一公眾假期完結後，正式向高等法院提交入稟文件。