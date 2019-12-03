【小白象】半億觀塘音樂噴泉工程難煞停　區議員倡播反修例歌曲

民主派在觀塘區議會取得過半數議席，不少當選人都表示，要立即跟進被批為「小白象」的5,000萬音樂噴泉項目。不過，有指現時工程已經開展，如在新一屆區議會推翻取消，將需賠償相應費用。有區議員認為，到時5,000萬元還可剩下多少，實屬未知之數，因此提出想法，指如在最後無法收回，可在噴泉附近加建永久「連儂牆」，同時音樂噴泉可保留音樂部分，但要嚴選歌曲，可以考慮播放包括反修例歌曲《願榮光歸香港》等的民間主題音樂。

新一屆區議員將於明年1月1日上任，因不少在現屆區議會獲通過的工程項目一直備受爭議，近日有多區候任區議員都表示，要在新一屆區議會中煞停相關項目，當中除了元朗的17億行人天橋，亦有造價半億元的觀塘音樂噴泉。觀塘區區議員潘任惠珍指，早在數月前觀塘區議會的最後一次會議中，一眾現屆區議員已上呈一份要求擱置噴泉工程的文件，當時引起了激烈討論，最後因建制派議員離場導致流會，「而當時係有建制派議員好大聲話，工程已經上馬，簽好晒約啦仲點改到？」

區議會選舉過後，有不少觀塘區候任議員提出煞停具爭議性的5000萬音樂噴泉工程。(立法會圖片)

潘任惠珍表示，以她所知，現時觀塘海濱有部分位置圍上圍板，但工程進度如何不得而知，亦因一眾議員都沒有合約在手，取消時需賠款多少等的詳細資料，要待1月1日復會後才有機會知道。她表示，知悉民間對煞停噴泉項目有很大呼聲，但指出即使推翻項目，該筆5,000萬的款項亦不是立即可用作其他設施或福利，而需交回庫房、待再有適當的計劃書後才可批出，「音樂噴泉都用咗成六年先撥款，收返5,000萬唔係直接畀落區議會做其他用途，到時候我哋可能咩都冇，又要再等好多年先批到錢。」

觀塘區區議員潘任惠珍指，如音樂噴泉工程最後無法煞停，可在噴泉附近加建永久「連儂牆」，同時音樂噴泉可以考慮播放包括反修例歌曲《願榮光歸香港》等的民間主題音樂。(資料圖片)

她續指，這個項目雖然很大爭議，但仍是從「合法」的區議會途徑中通過，除非是被揭發涉及貪污、犯法，否則如推翻「前朝承諾」是不健康的。因此，她在網上提出以下想法，認為可以考慮：

1. 保留原有工程合約，但需作出修改，以配合新的計劃。

2. 適當地縮小噴泉規模，節省開支作下面改動之費用。

3. 保留音樂部分，但嚴選播放之音樂，可公開收集民間音樂創作，以配合項目主題。《願榮光歸香港》應該是必然的主題音樂。

4. 在噴泉附近加建一幅永久「連儂牆」，供市民自由發表意見。

5. 在公園內提供一個自由發表意見的「角落」，就好像海德公園一樣。

6. 為項目建立一塊石碑，客觀記錄這個音樂噴泉的故事，以作記念及警剔作用。

7. 這個項目也可公開徵求命名，以廣收宣傳之效，以及實際上與民同行。

潘任惠珍強調，以上的想法只屬「拋磚引玉」，日後如何，仍在很大的討論空間。