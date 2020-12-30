新冠肺炎｜坪石邨過百人排隊候檢測　居民封排水口：拎個兜沖涼

本港第四波新冠肺炎疫情持續，因坪石邨藍石樓近日出現多宗確診個案，政府由今日（30日）起，於坪石邨增設採樣站。有藍石樓住戶指，除了關好門窗外，更把家中的排水口封實，現在只能以盤子洗澡和洗衣服。有低層住戶亦透露，早前房署職員維修喉管時，指樓上有住戶改裝喉管，氣喉甚至有污水排出，但沒有辦法處理，「我住2樓臭到瘟呀！」

▼坪石廣場流動採樣站情況▼

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於坪石廣場設置的流動採樣站今午2時，已有過百名住戶排隊等候檢測。居於藍石樓、任職清潔工的王女士表示，由於公司要求她驗出陰性結果後才可上班，故今日約中午12點半排頭位等檢測，「排第一快啲知道結果嘛。」為預防病毒，除關好門窗外，她更把家中的排水口封實，現在只能以盤子洗澡和洗衣服，「沖涼水倒落洗手盤，好麻煩呀！」

譚女士指，今年夏天打風期間，污水更從廁所洗手盤不停湧出。（歐陽德浩攝）

大廈氣喉有污水排出

而居於藍石樓2樓的譚女士則埋怨，今日風勢強勁，但政府規定強制檢測，只能抵受冷風排隊。她解釋，丈夫數日前曾參與檢測結果為陰性，自己沒有擔心會染病，「但又話唔驗要罰錢，我梗係想唔驗啦，我知道自己冇病。」

問到大廈的喉管狀況，譚亦透露，入住以來未曾改裝家中喉管，但一直有異味從喉管散發。早前房署職員維修喉管時，指樓上有住戶曾改裝喉管，氣喉甚至有污水排出，但沒有辦法處理。而今年夏天打風期間，污水更從廁所洗手盤不停湧出。但她亦指，自房署月中維修後，情況有所改善。

譚女士指，今年夏天打風期間，污水更從廁所洗手盤不停湧出。（歐陽德浩攝）

居民：政府有心解決 但操之過急

而藍石樓住戶對強制檢測有不同意見，下午1時45分到場排隊的居民黃先生認為，政府有心處理疫情，但力不從心，「佢好有心做，但有少少亂，因為太過急，算合格啦。」他建議，政府可完善檢測的配套，認為不少市民不願配合檢測，「叫你做，你又唔去做，擴散晒又賴政府。」

而另一名住戶則認為， 倘若政府一早封關，疫情便不會惡化，認為現時措施治標不治本，「佢而家做任何嘢都遲，但做咗好過冇做。」被問到會如何自保，他指，回家後會為衣服及鞋襪消毒，更會立即洗澡，「拿拿聲沖添呀。」