新冠肺炎｜外傭「跳工」提早完約　將不獲以訪客身份延長留港

新冠肺炎疫情持續，政府今日（30日）宣布再次延長有關外傭的彈性安排，包括延長僱主與即將離任的外傭合約有效期限再多3個月等。不過，因應近日社會就入住住宿設施的外傭的健康風險的關注，以及為防止外傭濫用上述彈性安排而頻繁轉換僱主（俗稱「跳工」），政府決定，提早終止僱傭合約的外傭，將不得申請以訪客身分延長在香港的逗留期限。

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僱主可與約滿外傭延長3個月

港府表示，勞工處處長現已進一步原則上同意，讓所有在明年3月31日或之前屆滿的外傭合約，可在僱主及外傭雙方同意下，修改標準僱傭合約第2項的僱傭期，延長合約期限最多3個月，強調3個月的延長期應已提供足夠時間，讓僱主安排其新聘請的外傭來港。若新聘請的外傭未能於延長期內獲安排來港，僱主則須繼續聘請現任外傭，並申請續約。

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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提早離任外傭須兩周內離港

因應近日社會就入住住宿設施的外傭的健康風險的關注，以及為防止外傭濫用上述彈性安排而頻繁轉換僱主，政府決定，提早終止僱傭合約的外傭，將不得申請以訪客身分延長在香港的逗留期限；以及外傭須按政府現行的政策，於完成僱傭合約後離開香港，或於終止僱傭合約後的兩星期內離開香港，兩者以較早的日期為準。在需要特別考慮的特殊情況下，外傭可向入境事務處申請以訪客身分繼續在港逗留。

入境處會繼續接受和加快處理身處香港的外傭的工作簽證申請，同時處將進一步遏止外傭「跳工」的情況，並會繼續詳細審查申請人的情況，例如申請人在12個月內提前終止僱傭合約的次數及原因。就涉嫌「跳工」的個案，入境處會拒絕有關工作簽證申請，並要求申請人離開香港。