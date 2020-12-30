新冠肺炎｜佛教醫院累計2病人1護士染疫　確診護士住所有患者

新冠肺炎第四波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（30日）新增54宗確診個案，當中7宗輸入個案，無源頭個案佔13宗。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，佛教醫院內科部有一名83歲男病人先後三次進行病毒檢測，並於今日的鼻咽拭子樣本則呈現陽性，現列為初步確診，該醫院早前已有一病人和一護士確診。今天初步確診的病人與之前確診的病人住在同病房但非同一病格，因此，此病人為其他接觸者。

另外，今日已確診的佛教醫院護士，曾與10名同事食飯，當中包括5名佛教醫院職員及5名不同醫院的員工，現時已送到檢疫中心等候檢測結果，各人現時並沒有出現病徵。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，佛教醫院內科部有一83歲男病人初步確診。（李澤彤攝）

佛教醫院內科部有一83歲男病人初步確診。今天初步確診的病人與之前確診的病人住在同一病房不同病格，此病人為其做其他接觸者。

何婉霞續說，該男病人於12月2日至23日住佛院醫院的A5N病房，23日下午出院返回黃大仙香港聖公會福利協會香港聖公會護養院。他在老人院住2天後，於24日深夜11時許感到不適、發燒，再送到伊利沙伯醫院急症室，醫院為他安排檢測及入住隔離病房，及數次抽樣檢測，先後於25日、28日的兩次鼻咽拭子樣本，均呈現陰性，同事為謹慎繼續為伯伯做檢測，並於30日的鼻咽拭子樣本則呈現陽性，現時列為初步陽性個案，有關他的個案追蹤、其他接觸史仍在調查中。

佛教醫院護士所住大廈有患者

昨日初步確診的佛教醫院護士今日為確診個案（個案編號：8746），曾與5名佛教醫院同事及5名來自不同醫院的員工食飯，包括兒童醫院、仁濟醫院、東區醫院、伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院，已被列為密切接觸者，而他所居住的大廈同時出現其他確診患者，未能確定感染源頭。

何婉霞昨日的記者會中曾說，「確診護士與5位佛教醫院同事及5間唔同醫院的同事食飯」，今日則一度說護士「應該係要兩個人去食飯…」，但當記者追問有關昨日說法時，她則改口說：「係同5個同事一齊去食飯，但詳情暫時未清楚。」另外，她補充，現時相關的醫護人員現時已到檢疫中心，各人現時並沒有出現病徵。

連同83歲病人，該醫院共有2名病人和一名護士確診或初步確診。

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醫院管理局發言人公布，再有3名確診新冠肺炎病人於今日離世，全港累計146名患者死亡，其中明愛醫院一名79歲有長期病患的女病人（個案編號：8070）於12月18日因盤骨骨折及發燒入住明愛醫院接受治療，其後確診，病人情況持續惡化，延至今晨1時10分離世。

另外，北區醫院一名59歲女病人（個案編號：6877）因發燒、氣促和失去味覺等徵狀，於12月5日到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求診，確診感染2019冠狀病毒病並轉至內科隔離病房接受治療。病人情況持續惡化，12月6日轉送北區醫院深切治療部，期間一直需要呼吸機協助呼吸，病人最後延至今晨4時05分離世。

第三名死者是伊利沙伯醫院63歲男病人，＃6153，本身長期病,，11月27日中風入院,，之後確診，其後情況轉差，今天11:13分離世。